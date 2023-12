Concorso al Comune di Caivano, 31 assunzioni a tempo indeterminato di vigili e funzionari C’è tempo fino al 16 dicembre per fare domanda. Tutti i requisiti e i profili richiesti. Il link per candidarsi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Pubblicato il bando di concorso per assumere 31 dipendenti a tempo indeterminato nel Comune di Caivano, in provincia di Napoli. Si cercano 15 agenti della Polizia Municipale e 16 funzionari. Le selezioni sono affidate al Ripam Formez PA, società in house del Dipartimento della Funzione pubblica. Si prevede un’unica prova scritta per tutti i profili e, per i vigili urbani, anche una prova di efficienza fisica. C'è tempo fino al 16 dicembre prossimo, a mezzanotte, per presentare la domanda, che può essere inoltrata solo online.

Quali sono i profili richiesti

Si tratta, in dettaglio, di due bandi di concorso per il rafforzamento del Comune di Caivano (Napoli) avviati dalla Commissione Straordinaria pochi giorni dopo l’insediamento e affidati al RIPAM per le procedure di selezione. Si prevedono 31 assunzioni, tra cui 15 vigili urbani e 16 funzionari di diverso profilo e, in particolare:

n. 2 istruttori direttivi di vigilanza;

n. 13 istruttori di vigilanza;

n. 2 istruttori direttivi tecnici;

n. 1 istruttore direttivo tecnico ambientale;

n. 1 istruttore direttivo informatico;

n. 6 direttivi assistenti sociali;

n. 6 educatori scolastici.

Come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di candidatura sul Portale “inPA”.

il link per fare domanda per il concorso al Comune di Caivano

I requisiti per candidarsi

Per potersi candidare sono necessari alcuni requisiti. Ad esclusione del profilo professionale di istruttore di vigilanza (Codice POL/C) che richiede il possesso del diploma, per la partecipazione a tutti gli altri profili è necessaria la laurea.

Per presentare domanda è anche necessario avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e il pagamento di una tassa di concorso di 10 euro. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web del Comune di Caivano.

La Commissione Straordinaria, composta da Filippo Dispenza, Simonetta Calcaterra e Maurizio Alicandro, esprime il ringraziamento e vivo apprezzamento per il prezioso sostegno che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, assieme al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Formez PA stanno assicurando per il rapido ed efficace rafforzamento della struttura comunale, che consentirà all’Ente di garantire correttamente l’erogazione di tutti i servizi essenziali ed utili alla cittadinanza