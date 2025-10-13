Concluso lo sciame sismico ai Campi Flegrei: 26 scosse di terremoto in circa 14 ore

Campi Flegrei, 26 scosse tra il 12 e 13 ottobre: lo sciame sismico durato circa 14 ore si è concluso senza danni, magnitudo massima 2.5.

È durato poco più di mezza giornata l’ultimo sciame sismico che ha interessato l’area dei Campi Flegrei tra domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Secondo quanto comunicato stanotte, poco dopo le 3 del mattino, dall'Osservatorio Vesuviano afferente all'Ingv al Comune di Pozzuoli, la sequenza è iniziata alle ore 17.01 di domenica ed è terminata nella notte, dopo circa 12-14 ore di attività.

In tutto sono stati registrati 26 eventi sismici con magnitudo compresa tra 0.0 e 2.5, tutti localizzati nell’area flegrea. La scossa più forte, di magnitudo 2.5, con epicentro area Monte Nuovo, stata avvertita distintamente in diversi quartieri di Pozzuoli, ma non ha provocato danni a persone o cose.

Il sindaco di Pozzuoli ha diffuso nella notte del 13 ottobre una nota per informare la popolazione della conclusione dello sciame sismico. L’Osservatorio Vesuviano continua intanto il monitoraggio dell'area, dove negli ultimi mesi si sono alternati sciami di intensità variabile, confermando una fase di attività sismica coerente con il sollevamento del suolo e la dinamica bradisismica in corso nell'area flegrea