Concerto Vasco Rossi a Napoli, 12 fermati per uso di droghe. Sequestrati gadget contraffatti La Guardia di Finanza ha pattugliato la zona dello stadio Maradona di Napoli, dove ieri sera si è esibito Vasco Rossi, riscontrando diverse irregolarità.

A cura di Valerio Papadia

Materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza al concerto di Vasco Rossi a Napoli

Il concerto di Vasco Rossi che si è tenuto nella serata di ieri, mercoledì 7 giugno, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli è stato un evento epocale, che ha portato nell'impianto sportivo di Fuorigrotta circa 50mila persone da tutta Italia. Vista la grande affluenza, alta è stata l'attenzione delle forze dell'ordine: il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha infatti predisposto un servizio di controllo straordinario per prevenire e combattere condotte illecite, soprattutto per quanto riguarda il consumo di sostanze stupefacenti e la contraffazione, nonché per garantire la salute dei consumatori.

Durante le operazioni, gli uomini delle Fiamme Gialle hanno denunciato 19 persone per contraffazione, mentre altri 12 soggetti sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, poiché sorpresi in possesso di hashish e marijuana. In particolare, i "baschi verdi" del Gruppo Pronto Impiego e del I Gruppo Napoli, coadiuvati da unità cinofile, hanno controllato la zona dello stadio Maradona, rinvenendo e sequestrando centinai di cappellini, sciarpe, merchandising e materiale promozionale del concerto di Vasco Rossi e del "Vasco Live 2022"; come detto, per la contraffazione di questo tipo di merce, 19 persone sono state denunciate alla competente Autorità Giudiziaria. Inoltre, nella zona dello stadio, i finanzieri hanno sanzionato 13 attività commerciali per violazioni concernenti la mancata memorizzazione dei corrispettivi, oltre che un parcheggiatore abusivo.