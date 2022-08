Concerti Coldplay a Napoli: esaurita la prima data. I fan in fila anche ai botteghini Migliaia i fan in coda sia sul sito internet che ai botteghini fisici per acquistare i restanti biglietti per i due concerti napoletani dei Coldplay.

A cura di Redazione Napoli

Fila al botteghino per il concerto Coldplay /foto Fanpage.it

I fan dei Coldplay non hanno atteso le ore 10 di oggi, 25 agosto, per mettersi in fila sul sito di Live Nation che rimanda a Ticketone e TicketMaster per acquistare i biglietti dei concerti napoletani. Alcuni non si sono fidati dello strumento telematico, preferendo andare fisicamente al botteghino in Galleria Umberto a Napoli per acquistare i ticket e assicurarsi un biglietto del Music Of The Spheres World Tour il 21 o il 22 giugno 2023 allo Stadio Armando Maradona di Napoli. Per il primo concerto, il 21, i ticket vanno verso l'esaurimento. In molti settori già sono totalmente esauriti. Erano anni che i fan di Chris Martin & co. attendevano un concerto all'ombra del Vesuvio senza dover andare a Roma o a Milano per ascoltarli e non si sono fatti scappare l'occasione.

Come funziona la vendita dei biglietti su Ticketone e Ticketmaster

Dal sito di Live Nation si viene reindirizzati ai canali di vendita che sono Ticketone o Ticketmaster. Non si acquista subito: prima si accede ad una pagina di attesa con la scritta:

Ora sei in coda / You are now in queue.

Sei in coda per Coldplay – Stadio Diego Armando Maradona, Napoli.

Quando sarà il tuo turno avrai 10 minuti per entrare nella pagina di acquisto.

Occorre restare vigili perché quando arriva il momento si apre la schermata di scelta dei settori e acquisto e ci sono solo 10 minuti per concludere. Altrimenti si ritorna al punto di partenza.