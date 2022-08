Biglietti concerto Coldplay a Napoli il 21 giugno 2023: prezzi e dove acquistarli Grande entusiasmo a Napoli per il concerto dei Coldplay di giugno 2023. È già corsa ai biglietti: ecco come acquistarli e quali sono i costi.

A cura di Redazione Napoli

La grande notizia è di fine agosto: i Coldplay hanno annunciato le tappe italiane del loro The Spheres World Tour e tra le date in programma c'è anche quella del 21 giugno allo stadio Maradona di Napoli. La notizia ha generato fortissimo entusiasmo anche perché dopo molti anni il capoluogo campano torna nel "giro" dei grandi tour mondiali.

La band britannica torna in Italia a 6 anni dall'ultimo concerto: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman e Will Champion hanno previsto uno show a dir poco spettacolare che alla fine (prevista a luglio 2023) avrà contato 89 concerti in totale fra Europa, America Latina e Nord America.

L'evento musicale prevede un ampio uso di luci, immagini, coriandoli, fuochi pirotecnici. Tuttavia, nel corso di questi ultimi anni, i Coldplay hanno studiato ogni modo per ridurre le emissioni di gas serra e rendere il loro un evento eco-sostenibile. Anche gli spettacolari braccialetti che contengono diodi emettitori di luce e ricevitori a radiofrequenza, consegnati ad ogni spettatore per far illuminare l'intero stadio sono stati sostituiti da altri dispositivi realizzati con materiali di origine vegetale.

I biglietti sono in prevendita a partire da mercoledì 24 agosto 2022 per gli iscritti al sito My Live Nation e da giovedì 25 agosto 2022 sulle altre piattaforme e punti vendita autorizzati. È probabile che nei nelle operazioni di vendita dei biglietti potranno essere segnalati blocchi del sito di LiveNation a causa dell'enorme afflusso (il classico «errore 503» durante l'operazione di login o di pagamento)

Quanto costano i biglietti per il concerto dei Coldplay a Napoli

Il biglietti del concerto di Chris Martin & co. hanno un costo che ovviamente tiene conto del grande show messo in piedi. Le date italiane sono poche e ambitissime: i fan dei Coldplay attendono questi concerti da anni.

A Napoli il prato costerà 103,50 euro (il prezzo va addizionato alle commissioni di vendita).

Primo Settore Numerato 172,50 €

Secondo Settore Numerato 138 €

Terzo Settore Numerato 97,75 €

Quarto Settore Numerato 74,75 €

Quinto Settore Numerato 63,25 €

Sesto Settore Numerato 57,50 €

Esistono poi anche pacchetti vip: «higher power», il cui costo sarà specificato nel corso dei giorni a venire.

Dove acquistare i biglietti per i Coldplay a Napoli il 21 giugno 2023

LiveNation ha organizzato la prevendita (presale) mercoledì 24 agosto 2022 dalle ore 10, attiva 24h (dedicata agli iscritti MyLiveNation). Ogni account può acquistare un massimo di 4 biglietti.Per la onsale generale che partirà dal 25 agosto – ogni account potrà invece comprare un massimo di 6 biglietti.

I ticket sono tutti nominativi per evitare o almeno tentare di evitare il bagarinaggio che resta una pratica illegale. Il nome sul biglietto deve corrispondere ad un documento d'identità altrimenti si rischia di non poter entrar al concerto.