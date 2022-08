Concerto Coldplay 2023, nuova data a Napoli il 22 giugno. È già assalto ai biglietti La notizia farà piacere ai fan: i Coldplay annunciano una nuova data allo stadio Maradona di Napoli per il tour dell’estate 2023.

A cura di Redazione Napoli

Sorpresa per i fan dei Coldplay: la band britannica ha aggiunto una nuova data allo stadio Maradona di Napoli. Oltre quella già annunciata di mercoledì 21 giugno ci sarà possibilità di assistere al The Spheres World Tour anche giovedì 22 giugno 2023.

L'annuncio del concerto extra è stato comunicato da Chris Martin & co sul profilo instagram ufficiale: «Visto l'incredibile interesse per gli spettacoli britannici/europei 2023 sono state aggiunte date extra per Barcellona, Napoli, Milano e Amsterdam in vista della vendita generale, che inizia domani alle 10:00 ora locale (giovedì 25 agosto)».

Invariati i prezzi dei biglietti allo stadio Maradona di Napoli: il prato costerà 103,50 euro (più eventuali commissioni di vendita).

Primo Settore Numerato 172,50 €

Secondo Settore Numerato 138 €

Terzo Settore Numerato 97,75 €

Quarto Settore Numerato 74,75 €

Quinto Settore Numerato 63,25 €

Sesto Settore Numerato 57,50 €

Oggi, 24 giugno, Live Nation, che gestisce il tour, aveva già iniziato la prevedita riservata agli iscritti al sito ed era già stato assalto con persone in coda per ore in attesa di riuscire ad accedere al pannello di scelta e vendita dei ticket.