Con una pistola lanciarazzi avevano colpito negozi tra Vomero e Fuorigrotta: inseguiti e arrestati Via Piave, via Aniello Falcone, via Giulio Cesare: tre rapine a negozi. Nel mirino una coppia di ladri napoletani, arrestati dopo un inseguimento.

A cura di Redazione Napoli

La refurtiva sequestrata

Due colpi in poche ore. Il primo in via Piave, svuotando una cassa automatica, il secondo in via Aniello Falcone, tentato ma non portato a termine. I due rapinatori, napoletani di 36 e 46 anni, già noti alle forze dell'ordine per precedenti di polizia, sono stati arrestati ieri dalla Polizia a Napoli con l'accusa di concorso in rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

L'operazione è iniziata quando gli agenti del Commissariato San Paolo, sono intervenuti in via Piave in seguito a una segnalazione di rapina ad un negozio. Le immagini di videosorveglianza hanno accertato che due uomini, con il volto coperto, avevano minacciato con una pistola il personale del negozio e si erano impossessati della cassa automatica prima di fuggire. Com'è prassi in questi casi, la descrizione dei sospettati e del veicolo è stata diramata via radio.

Passa poco ed ecco un’altra segnalazione di tentata rapina, in via Aniello Falcone al Vomero. Parliamo di tre-quattro minuti a bordo di uno scooter. Gli agenti dell'Upg, Ufficio prevenzione generale, hanno verificato che si trattava degli stessi uomini responsabili della rapina in via Piave.

Poco dopo, la scena si sposta a Fuorigrotta: i poliziotti del Commissariato Bagnoli, intercettano il veicolo segnalato in via Consalvo, lo inseguono fino in via Canzanella, dove, dopo una colluttazione e grazie al supporto degli agenti dei commissariati San Paolo e Pianura, i due uomini sono stati bloccati.

La pistola dei rapinatori, una Mondial Lanciarazzi

Nel corso della perquisizione, gli agenti hanno trovato una pistola lanciarazzi calibro 6mm marca Mondial, 36 telefoni cellulari di diversi marchi e modelli e una console per videogiochi Playstation Sony. Ulteriori accertamenti hanno confermato che questi oggetti erano provento di una rapina avvenuta in un negozio di telefonia in via Giulio Cesare. La lanciarazzi usata è a tutti gli effetti un'arma da fuoco.