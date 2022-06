Comuni senz’acqua in provincia di Napoli: verso la soluzione della crisi idrica a Ischia e Procida sta risolvendo la crisi idrica che ha interessato le isole di Ischia e Procida a causa di un guasto elettrico verificato ieri mattina nell’impianto di sollevamento di Mugnano, in provincia di Napoli.

A cura di Redazione Napoli

Il guasto elettrico che da ieri blocca la centrale di sollevamento idrico di Mugnano di Napoli non è ancora risolto del tutto, tuttavia si avvia alla risoluzione la crisi idrica che da ieri mattina ha causato lo stop alla fornitura per Ischia e Procida oltre che per diversi comuni della provincia di Napoli. Stamattina è arrivata una nota dell‘EVI, l'Ente idrico isolano, che comunica che da stanotte le tre condotte sottomarine che servono le due isole flegree sono in esercizio.

L'avaria all'impianto mugnanese, fondamentale per fornire l'area Flegrea di acqua potabile aveva creato disagi e difficoltà sulle due isole, affollate di turisti in questa stagione. Ischia sta provvedendo a riempire i serbatoi presenti sul territorio, gestiti dalla Regione Campania e dall'EVI stesso. Per la tarda mattinata di oggi – si legge in una nota – «si prevede la normalizzazione della situazione per tutte le zone isolane».