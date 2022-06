A Marano migliaia di famiglie senz’acqua da giorni: guasti all’acquedotto Guasti agli impianti idrici, in campo i tecnici della Regione. Allarme siccità in Campania, continua a calare il livello dei fiumi: i dati Anbi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Decine di famiglie a Marano senz'acqua da giorni a causa di diversi guasti agli acquedotti. Nonostante l'intervento dei tecnici e degli operai messi in campo dalla Regione Campania, sono rimasti a secco diversi rioni e frazioni del comune a nord di Napoli: via Padreterno, Cupa Castello Scilla, via Sant'Ignazio, via del Mare, via Marano-Pianura, via Sant'Ignazio, via Parrocchia, via San Rocco, via San Marco, via Marano-Quarto, via Foragnano. Disagi accentuati da un nuovo guasto all'impianto C3. Il Comune di Marano è attualmente commissariato. Con i conti dissestati è difficile trovare i soldi per fare lavori di tipo strutturale. Ma si stanno programmando interventi per riammodernare e sistemare l'acquedotto.

Allarme siccità, livelli dei fiumi in calo in Campania

In Campania, intanto, ieri, rispetto al 20 giugno scorso, si registrano 21 cali dei livelli idrometrici, 5 incrementi e 3 invarianze nelle 29 stazioni di riferimento poste lungo i fiumi. I valori delle foci sono stati condizionati da marea calante lontana dal picco di bassa e da mare poco mosso. Rispetto a 7 giorni fa, i livelli idrometrici dei fiumi Garigliano e Sele si presentano in calo mentre il Volturno ed il Sarno appaiono contrastati. Questi i dati dell'ultimo report dell'Unione regionale Consorzi gestione e tutela del Territorio e Acque Irrigue della Campania (Anbi Campania).

Rispetto al quadriennio precedente, su Garigliano, Volturno e Sele si segnalano 6 stazioni idrometriche su otto con valori inferiori alle medie del periodo di riferimento e con tendenze contrastanti per il Garigliano e il Sele ed in miglioramento per il Volturno. Inoltre, si segnalano in deciso calo i volumi dei bacini del Cilento e del lago di Conza della Campania. Pertanto, il rischio di siccità si amplia dal bacino idrografico del Liri-Garigliano e Volturno a quello del Sele.