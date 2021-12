Comune di Napoli: ecco l’elenco dei componenti di tutte le nuove commissioni consiliari I componenti di tutte le commissioni in seno al Consiglio comunale di Napoli.

Il sindaco Manfredi

Le commissioni consiliari sono l'ingranaggio attraverso il quale le proposte arrivano in Consiglio comunale: sono dunque elementi fondamentali per il funzionamento dell'Aula cittadina. Dopo 10 anni di governo De Magistris, ecco i nuovi equilibri conseguenti l'elezione del nuovo sindaco Gaetano Manfredi e quindi una nuova maggioranza a trazione Pd-M5S ma con varie ‘anime' all'interno.

Lo schema delle presidenze, non ancora disposte, è il seguente: al Partito Democratico dovrebbero andare due presidenze di commissione, quelle per Scuola e Polizia Municipale; idem a Napoli Libera la lista di Vincenzo De Luca (Trasporti e Welfare). Alla lista "Manfredi sindaco" Bilancio, Lavoro e Sport. Ai Cinque Stelle la presidenza della commissione sul Verde cittadino; a Napoli Solidale Turismo-Cultura (molto importante visto che non c'è un assessore al ramo) e Commercio, ad Azzurri, la lista di fuoriusciti di centrodestra traghettati nel centrosinistra la commissione Urbanistica. A "Insieme per Napoli" la commissione Ambiente. Ovviamente all'opposizione va la commissione di controllo, quella sulla Trasparenza.

Si legge in una nota della presidente del Consiglio Comunale Enza Amato:

In via ordinaria, le Commissioni Consiliari dalla 1 alla 5 svolgeranno i loro lavori, a giorni alterni, con fascia oraria dalle 9 alle 12 e le Commissioni Consiliari dalla n. 6 alla n. 11 svolgeranno i loro lavori, a giorni alterni, con fascia oraria dalle 12 alle 15.

La composizione delle commissioni nel Consiglio Comunale di Napoli.

Commissione Infrastrutture, Mobilità, Protezione civile

Ciclo integrato delle acque, difesa idrogeologica del territorio, metropolitane, strade, parcheggi, grandi reti tecnologiche, pubblica illuminazione, arredo urbano, pronto intervento urbano, infrastrutture di trasporto speciali, viabilità e traffico, trasporto pubblico, programmazione della mobilità, mobilità sostenibile, protezione civile e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Acampora Gennaro

Componente del gruppo Partito Democratico – Madonna Salvatore

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Savarese Walter

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Musto Luigi

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Flocco Salvatore

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Borriello Ciro

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoli Viva – Maisto Anna Maria

Componente del gruppo Napoli Libera – Simeone Gaetano

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – Carbone Luigi

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Migliaccio Carlo

Componente del gruppo Forza Italia – Guangi Salvatore

Componente del gruppo Misto – Lange Consiglio Salvatore

Componente del gruppo Misto – Cecere Claudio

Componente del gruppo Cambiamo! – Palumbo Rosario

Componente del gruppo Gruppo Maresca – D’Angelo Bianca Maria

Comissione Ambiente e mare

Ambiente, mare, transizione ecologica, avvocatura, contenzioso e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Madonna Salvatore

Componente del gruppo Partito Democratico – Vitelli Mariagrazia

Componente del gruppo Partito Democratico – Esposito Aniello

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Colella Sergio

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Paipais Gennaro Demetrio

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoli Viva – Pepe Massimo

Componente del gruppo Napoli Libera – Simeone Gaetano

Componente del gruppo Napoli Libera – Cilenti Massimo

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Minopoli Roberto

Componente del gruppo Napoli Solidale Europa Verde – Andreozzi Rosario

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Migliaccio Carlo

Componente del gruppo Forza Italia – Brescia Domenico

Componente del gruppo Misto – Clemente Alessandra

Componente del gruppo Misto – Lange Consiglio Salvatore

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Borrelli Rosaria

Commissione Polizia Municipale e Legalità

Polizia Municipale, legalità, trasparenza, lotta al lavoro sommerso, sicurezza urbana, beni confiscati Statuto e Regolamento, Personale, Organizzazione, decentramento e rapporti con le Municipalità coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Vitelli Mariagrazia

Componente del gruppo Partito Democratico – Esposito Pasquale

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Fucito Fulvio

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Esposito Gennaro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Borriello Ciro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Paipais Gennaro Demetrio

Componente del gruppo Napoli Libera – Cilenti Massimo

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – D’Angelo Sergio

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Sannino Pasquale

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – Andreozzi Rosario

Componente del gruppo Misto – Grimaldi Luigi

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Maresca Catello

Componente del gruppo Forza Italia – Savastano Iris

Componente del gruppo Misto – Clemente Alessandra

Componente del gruppo Fratelli d’Italia – Longobardi Giorgio

Commissione Salute e Verde

Salute, verde, cimiteri, tutela degli animali e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Acampora Gennaro

Componente del gruppo Partito Democratico – Esposito Pasquale

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Musto Luigi

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Sorrentino Flavia

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Saggese Fiorella

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoli Viva – Maisto Anna Maria

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Sannino Pasquale

Componente del gruppo Napoli Libera – Rispoli Gennaro

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – Carbone Luigi

Componente del gruppo Misto – Grimaldi Luigi

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Maresca Catello

Componente del gruppo Forza Italia – Guangi Salvatore

Componente del gruppo Forza Italia – Savastano Iris

Componente del gruppo Misto – Cecere Claudio

Componente del gruppo Cambiamo! – Palumbo Rosario

Comissione Sport e Pari Opportunità

Sport, pari opportunità, politiche di contrasto alla violenza di genere, infrastrutture sportive in raccordo con l'Assessore alle Infrastrutture, Stadio Maradona e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Esposito Aniello

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Colella Sergio

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Fucito Fulvio

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Esposito Gennaro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Flocco Salvatore

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Sorrentino Flavia

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Saggese Fiorella

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoli Viva – Pepe Massimo

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – D’Angelo Sergio

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Minopoli Roberto

Componente del gruppo Napoli Libera – Rispoli Gennaro

Componente del gruppo Misto – Bassolino Antonio

Componente del gruppo Forza Italia – Brescia Domenico

Componente del gruppo Fratelli d’Italia Longobardi Giorgio

Componente del gruppo Gruppo Maresca D’Angelo Bianca Maria

Commissione Istruzione e famiglia

Istruzione, famiglia, edilizia scolastica in raccordo con l'Assessore alle Infrastrutture e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Vitelli Mariagrazia

Componente del gruppo Partito Democcatico – Esposito Aniello

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Savarese Walter

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Colella Sergio

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Fucito Fulvio

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Flocco Salvatore

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Saggese Fiorella

Componente del gruppo Napoli Libera – Simeone Gaetano

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – D’Angelo Sergio

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Migliaccio Carlo

Componente del gruppo Forza Italia – Brescia Domenico

Componente del gruppo Fratelli d’Italia – Longobardi Giorgio

Componente del gruppo Misto – Lange Consiglio Salvatore

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Borrelli Rosaria

Componente del gruppo Gruppo Maresca – D’Angelo Bianca Maria

Commissione Bilancio

Bilancio, tributi, patrimonio, Napoli Servizi e coordinamento e monitoraggio finanziario dei bilanci delle società partecipate-Digitalizzazione e Innovazione, Finanziamenti Europei e coesione Territoriale.

Componente del gruppo Partito Democratico – Acampora Gennaro

Componente del gruppo Partito Democratico – Esposito Pasquale

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Savarese Walter

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Musto Luigi

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Borriello Ciro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Sorrentino Flavia

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoli Viva – Maisto Annamaria

Componente del Gruppo Napoli Libera – Simeone Gaetano

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – D’Angelo Sergio

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Sannino Pasquale

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Maresca Catello

Componente del gruppo Forza Italia – Guangi Salvatore

Componente del gruppo Fratelli d’Italia – Longobardi Giorgio

Componente del gruppo Misto – Cecere Claudio

Componente del gruppo Cambiamo! – Palumbo Rosario

Commissione Urbanistica

Urbanistica, decoro urbano, edilizia pubblica e privata, abusivismo, condono, toponomastica, politiche della casa per gli aspetti urbanistico – edilizi, beni comuni, porto, grandi progetti e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Acampora Gennaro

Componente del gruppo Partito Democratico – Madonna Salvatore

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Savarese Walter

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Fucito Fulvio

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Borriello Ciro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Saggese Fiorella

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoli Viva – Pepe Massimo

Componente del gruppo Napoli Libera – Cilenti Massimo

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Minopoli Roberto

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – Andreozzi Rosario

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Maresca Catello

Componente del gruppo Misto – Bassolino Antonio

Componente del gruppo Forza Italia – Guangi Salvatore

Componente del gruppo Misto – Cecere Claudio

Componente del gruppo Cambiamo! – Palumbo Rosario

Commissione Politiche Sociali

Politiche sociali, politiche di inclusione sociale, contrasto povertà, minori, immigrazione e politiche di integrazione migranti, Terzo settore, diritti e pari opportunità delle persone con disabilità e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Vitelli Mariagrazia

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Colella Sergio

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Esposito Gennaro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Flocco Salvatore

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Paipais Gennaro Demetrio

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoli Viva – Pepe Massimo

Componente del gruppo Napoli Libera – Cilenti Massimo

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – Andreozzi Rosario

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Migliaccio Carlo

Componente del gruppo Misto – Bassolino Antonio

Componente del gruppo Forza Italia- Savastano Iris

Componente del gruppo Fratelli d’Italia – Longobardi Giorgio

Componente del gruppo Misto – Lange Consiglio Salvatore

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Borrelli Rosaria

Componente del gruppo Gruppo Maresca – D’Angelo Bianca Maria

Commissione Cultura, Turismo

Cultura, Turismo, attività produttive, commercio, mercati, promozione città e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Esposito Pasquale

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Musto Luigi

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Esposito Gennaro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Sorrentino Flavia

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Paipas Gennaro Demetrio

Componente del gruppo Azzurri Noi Sud Napoi Viva – Maisto Anna Maria

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Sannino Pasquale

Componente del gruppo Napoli Libera – Rispoli Gennaro

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – Carbone Luigi

Componente del gruppo Misto – Grimaldi Luigi

Componente del gruppo Misto – Bassolino Antonio

Componente del gruppo Forza Italia – Savastano Iris

Componente del gruppo Misto – Clemente Alessandra

Componente del gruppo Misto – Lange Consiglio Salvatore

Componente del gruppo Gruppo Maresca – D’Angelo Bianca Maria

Commissione Politiche giovanili, lavoro

Politiche giovanili, lavoro e coordinamento funzionale delle partecipate operanti nel settore di competenza.

Componente del gruppo Partito Democratico – Madonna Salvatore

Componente del gruppo Partito Democratico – Esposito Aniello

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Luigi Musto

Componente del gruppo Manfredi Sindaco – Fucito Fulvio

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Flocco Salvatore

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Borriello Ciro

Componente del gruppo Movimento 5 Stelle – Saggese Fiorella

Componente del gruppo Insieme per Napoli Mediterranea – Minopoli Roberto

Componente del gruppo Napoli Libera – Rispoli Gennaro

Componente del gruppo Napoli Solidale – Europa Verde – Carbone Luigi

Componente del gruppo Misto – Grimaldi Luigi

Componente del gruppo Forza Italia – Brescia Domenico

Componente del gruppo Misto – Clemente Alessandra

Componente del gruppo Gruppo Maresca – Borrelli Rosaria

Componente del gruppo Cambiamo! – Palumbo Rosario