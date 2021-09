Comunali Napoli 2021, Municipalità 3: tutti i candidati e le liste Sono quattro gli aspiranti presidenti della Municipalità 3 di Napoli, che comprende i quartieri di Stella e San Carlo all’Arena, che si sfideranno alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre: Vincenzo Rapone, Fabio Greco, Mauro Santoro e Giuseppe Aiello.

A cura di Federica Grieco

Oltre al nuovo sindaco di Napoli, il 3 e il 4 ottobre 2021, i cittadini del capoluogo partenopeo, chiamati alle urne, dovranno eleggere anche i nuovi presidenti e consiglieri delle dieci municipalità. Per il ruolo di presidente della Municipalità 3, che comprende i quartieri Stella e San Carlo all'Arena, corrono quattro candidati: Vincenzo Rapone, con il sostegno di una lista, Fabio Greco, che invece ha a supporto 12 liste, tra cui quelle del Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, Mauro Santoro, supportato da due liste e, infine, Giuseppe Aiello, che ha a sostegno due liste. Il presidente uscente di questa Municipalità è Ivo Poggiani. Per essere eletto presidente della Municipalità, bisognerà ottenere il maggior numero di voti validi. Ma, in caso di parità, verrà eletto quello più anziano.

Vincenzo Rapone

Bassolino Per Napoli

Debora PIEMONTESE

Anna Paola AMMATURO

Raffaele ANTICO

Giovanni ARENA

Mariantonietta ARTIACO

Pasquale ASCIONE

Giovanni AURIEMMA

Giuseppe BALESTRA

Giovanni CAPUOZZO

Tommaso COVINO

Ciro DEL VECCHIO

Anna ESPOSITO

Mariano FIORILLO

Assunta IMPARATO

Gabriella LEONE

Giuseppe LONGOBARDI

Emanuela MANZO

Assunta MODOLO

Luca PANARO

Giuseppe PATRONE

Gennaro PERUGGINO

Angela PREONANO

Alessia REALE

Massimiliano RIEGEL

Marzia RISO

Teresa SALZANO

Antonio SCHIANO

Ciro SCUOTTO

Enrica TAGLIAMENTO (detta Rica)

Domenico VARRIALE

Fabio Greco

Centro Democratico

Mario CALDO

Josephine CILIBERTI

Enrico DE SIMONE

Giuseppe Francesco Cesare LAMA

Antonio LA DAGA

Francesco FERRANTE

Luciana ESPOSITO

Gabriella FORTE

Alessandro GENNARELLI

Giuditta IEMMA

Vincenzo IADICICCO

Raffaele LUONGO

Maria MANCINO

Danilo MASSARO

Antonio MATUOZZO

Emanuele OLIVA

Giorgia MILANO

Salvatore ORLANDO

Filomena PALMISANO

Giuseppe POLESE

Antonio RALLO

Gesualdo RONZULLO (detto Aldo)

Gennaro Luca RUSSO

Ciro SACCO

Davide SALVETTI MOROSI (detto Salvetti)

Salvatore VILLANI

Alessandra ZUPPETTA

Nunzia LOLLO

Noi Campani per la Città

Alessio AMOROSO

Carmela ATTOLICO

Riccardo CAPANO

Valeria CAPOCOTTA

Federica CORETTI

Vincenza DE CICCO

Gennaro DE FILIPPIS

Giuliana DE LORENZO

Claudio DE PAOLIS

Mario DEL VECCHIO

Luca DI LIDDO

Margherita ESPOSITO

Giancarlo FERRARA

Andrea FERULLO

Ferdinando FUCCI

Salvatore GALLUS

Giuseppina GISINI

Martina IANNUCCI

Pio MANFREDI

Giovanni MANSUETO

Fabio NACARLO

Chiara SANNINO

Egidio SCOGNAMILLO

Alessia SCHETTER

Vincenzo USSORIO

Mario VITRONE

Maria DE PAOLO

Fabio DELLA MONICA

Europa Verde

Adrian DI CAPUA

Viviana ARTIANO

Stefano BENENATO

Davide CANTELMO

Mishel Gayaan Fernando CHRISTEGUGE (detto Mishel Fernando)

Anna CIPOLLARO

Vittorio CREMATO

Umberto DE MARTINO

Vincenzo del GIUDICE

Mirella DI DIO

Roberta DONNARUMMA

Barbara FARAG

Salvatore IODICE

Bruno LA PECCERELLA (detto La Piccirella)

Antonio MANZORRA

Angela MATTEIS

Alessandro MIGNONE

Michele PANARIELLO

Filomena PICCOLO

Raffaele POLLASTRO

Davide PUPO

Carlo RESTAINO

Raffaele RUGGIERO

Giuseppina SAVORRA

Sara SCIALÒ

Costanza SENESE

Giovanni ZONELLI

Per – Persone e Comunità

Carmela ACCARINO (detta Carmen)

Carmine AURILIA

Alfonso AVOLIO

Marco BISACCIA

Cristina CASTELLANO

Anna CHIANESE

Luigi DEL PESCHIO (detto Gino)

Giovanni DI MARTINO (detto Gianni)

Sara ELIARDO (detta Sara)

Ernesto EMOLO

Giuseppina ESPOSITO (detta Giusy)

Rosario ESPOSITO (detto Rosario)

Carlo INGEGNO

Gianluca IRACE

Raffaele LAMPARIELLO (detto Lello)

Davide LUISE

Martina MAIORANO

Nicola Emmanuele MARTONE (detto Nicola)

Emanuela MEZZARANO (detta Emanuela)

Fabio PADUANO

Enrico PLATONE

Gaetano POLITO (detto Nino)

Giovanna PORCARO

Maria RAGOSTA (detta Marinella)

Vincenzo SANNINO (detto Enzo)

Carmela SANTORO (detta Melania)

Ilaria TROTTA

Immacolata USAI (detta Lalla)

Napoli Solidale

Carmine SERENA

Ciro GUIDA

Pasquale AMATO

Giovanni AMODEO (detto Gianfranco)

Maurizio AMODIO

Valerio ARGENZIANO

Marco BALLICU

Chiara BALSAMO

Matteo BERNARDI

Pietro CASSANDRO

Domenico Savio CELSI

Dario D’ANGELO

Carmelina DE RISO (detta Melania)

Alfredo DE SPIRITO

Maria DI MARTINO (detta Marinella)

Luca FUSCO

Romina GUITTO

Simona HAUBER

Raffaella LAVANGA

Salvatore MARINO

Anna RAFFA

Giovanni STABILE

Marcella TORRE

Sabina TREZZA

Giovanni VANO

Lara VARSALLONA

Maria ZANNIELLO

Emiliana BISCARDI

Adesso Napoli

Carla BATTAGLIA

Loredana BIANCO

Maurizio CAPOBIANCO

Gennaro CAVA

Ilaria CORREALE

Gerardo D’ELIA

Anna ESPOSITO

Angelo FERRARA

Giuseppe GUARINO

Rosita GUARINO

Carmen MANGIONE

Stefano MANZO

Vittorio MIRAGLIA

Angelo NAPOLITANO

Rosa ROMANO

Rosa RUSSO

Tommaso RUSSO

Antonio SPAGNA

Ciro TERRIBILE

Ciro TESTA

Rachele TIZZANO

Napoli libera

Chiara BOCCHIERI

Giovanni BORGHESE

Angela BORRIELLO

Giovanni BRUNELLESI

Vincenzo CALABRESE

Giancarlo CAPECCHI

Vincenzo CARDAMONE

Lorena CASOLLA

Giancarlo D’ANDREA

Carla Manuela DE SENA

Sara DE VITO

Diego ESPOSITO (detto Diego)

Andrea FERRAIUOLO

Vincenzo PETRICCIUOLO

Ciro GRAVAGNOLA

Fulvio GRIMALDI

Francesco GUAZZO

Loredana LEONGITO

Massimiliano MAIONE

Armando MAZZOCCO

Eduardo PAGLIUSO

Giovanni POGGI

Annamaria POLIO

Ciro SCHETTER

Alberico SCINTO

Mirella TRAPANI

Sara DI SOMMA

Manfredi Sindaco

Antonia BELLOISI (detta Antonella Caf)

Grazia BIANCHINO

Marcellarosaria BOCCHETTI

Sabatino BOCCHETTI (detto Sabatino)

Ciro CAMPOBASSO

Alessandro CARDONE

Federica CECCHI

Fabio CHIAROTTI (detto Chiarotti)

Pasquale CONTE

Emanuela COZZOLINO

Luigi DE DOMENICO

Giuliano DE MARTINO

Domenico ESPOSITO (detto Mimmo)

Stella ESPOSITO (detta Stella)

Maria GALLO (detta Fiocco Di Lana)

Luisa GRASSIA

Ettore GUERRERA

Emanuele LONTRATO

Camilla MARGIOTTA

Valeria MONTANINO

Mattia MUSCHERÀ

Raffaele PACIFICO

Giuseppe PETRILLI (detto Gipo)

Adriano RACHIGLIA

Vincenzo RUGGIERO

Vincenzo RUSSO

Vincenzo SANTANGELO

Raffaele SPASIANO

Giuseppe TALOTTI

Stefania VISCONTI

Movimento 5 Stelle

Teresa ESPOSITO

Regina ALUZZI (detta Regina)

Rossella AMATO

Carmela ATTENO

Barbara BORGHESE

Mariarosaria COSTANZO (detta Sara)

Valeria DI GENNARO

Federico Filippo DI MEZZA

Luciano DORIA

Salvatore ESPOSITO

Dario FALZETTA

Iginio FIDENTE

Salvatore FLOCCO (detto Sal)

Fabio FINICELLI

Mariano FRATTINI

Francesco GARGIULO

Giuseppe GIOVINETTI

Claudio IORIO

Dario LA GRASSA

Francesco LABONIA

Ciro MAMBELLA

Giovanni MINIERI

Grazia MONTUORI

Francesco ORANGES

Gabriele PETAGNA

Patrizia SETTEMBRE

Giuseppina TAMMARO

Pietro TOPO

Marco AVERGA

Alessandra LEONE

Azzurri – Noi Sud – Napoli Viva

Luigi AVINO

Fortuna BARONE

Valeria BOTTONI

Giuseppe CALIENNO

Anna DE MARTINO

Salvatore DE MARTINO

Raffaele GRASSO (detto Papele)

Teresa KESLER

Carlo LEONE

Nicoletta MUSELLA

Stefano MUSTILLI

Carmela PEPE

Salvatore PACE

Luca PUGLISI

Carolina SATURNO

Tonia SAVIO

Giuseppe VARRIALE

Valeria VESPA

Giuseppe BASILE

Rodolfo BONITO

Isidoro MILONE

Antonio TUFANO

Partito Democratico

Matteo ABATEGIOVANNI

Shana Flavia ALTIERI

Nicoletta BARTONE

Stefania BELLUCCIO

Lucia BORGO

Mario CAPUANO

Elvira Sonia CARDILLO

Federica COLOSIMO

Sergio DI GUIDA

Raffaella DI VAIO

Gabriele ESPOSITO (detto Gabriele)

Rita ESPOSITO

Stefano FUSCO

Giuseppe LORIDO

Maria MANNA

Marzia MATARESE

Anna MELLONE

Giuseppe MODESTINO

Anna MONTINI

Maria Carla PALERMO

Luciano POLVERINO

Antonio SANTANASTASIO

Antonella SARMIENTO

Giovanni SCHIOPPA

Alessandro TARZIA

Mafalda VACCARO

Gemma VITALE

Moderato con Manfredi

Claudia BUONOCORE

Mario CELENTANO

Pasquale CERZA

Paolo COZZOLINO

Giovanni DE GAIS

Fabrizia DE MAIO

Nunzia DE MICCO

Alessandro DE SIMONE

Francesca DE VITO

Angela FERRARI

Ginevra FIORE

Manuel GAGLIARDI

Alessandra KOUDSI (detta Ale)

Bonaria MARCHESE

Monica MARINO

Angela MONTARIELLO

Carmine OMAGGIO

Giovanni PALDO

Marcello PIRONE

Salvatore SOLOMBRINO

Marcello VITALE

Ciro ESPOSITO (detto Patrizio)

Mauro Santoro

Essere Napoli

Annarita BISCARDI

Pietro BORZELLI

Damiana BRUNO

Dario CANDICE

Rosa CHIANESE

Salvatore CIMMINO

Luigi CIOFFI

Gennaro D’AVINO

Dario DIMITA

Gennaro FIUME

Donatella GUIDA

Massimiliano NEGRONI

Jlenia NICOLOSI

Salvatore PATERNOSTER (detto Sasi)

Antonio POLITO

Paolo POSTIGLIONE

Anna REALE

Emanuela RUSSIELLO

Angelo RUSSO

Aniello SEQUINO

Salvatore SEQUINO

Cambiamo!

Roberto MARESCA

Anna Criscuolo BOTTA (detta Anita)

Antonio SARRACINO

Roberto PICCIRILLO

Maria SACCARDI

Vincenza PELLECCHIA (detta Enza)

Simona PROVVIDO

Ciro Raoul SOMMELLA (detto Raul)

Chiara ROMEO

Ilario BALIDO

Vincenzo CICCARELLI

Raffaello ADESSO

Patrizio MARFÈ

Francesco MOLLO

Marcello GARGIULO

Salvatore DEL PRATO

Eduardo UVA

Gianluca CORDEDDA

Anna TUFANO

Daniela CAMMAROTA

Anna CAMPOLONGO

Viviana DI MARIA

Giuseppe Aiello

Potere al Popolo

Giuseppe CECERE

Antonia TUBELLI

Mario GIACCA

Vincenzo MIRONE

Carmela PERSICO

Roberto ESPOSITO

Luca MANDARA

Gabriele BOSCO

Aldo CONTIELLO

Ivan SANTANGELO

Salvatore SEMPREVIVO (detto Rino)

Clementina SASSO

Gizele ALVES COSTA

Noemi CIMMINO

Ludovica LOTANO

Maria Celeste ANNUNZIATA

Benedetta TERMINIELLO

Salvatore CARLEO

Giuliano BRUNETTI

Stefano PICARDI

Francesco Giuseppe FERRARA

Roberta RICCIARDI

Luigi NONATELLI

Giovanni CASTELLANO

Alessandra Clemente Sindaco

Assunta AIELLO (detta Susy)

Alberta CASELLA

Pasquale CLEMENTE

Nunzia CUOMO

Raffaele GAGLIARDI

Pasquale GALIERO

Pasquale GIANGRANDE

Biagio GRASSOTTI

Rosaria GUARINO

Benjamin Florian LENK

Massimo LI VECCHI

Giovanni LIUZZI

Salvatore MARINO

Carmen MURATGIA

Giovanni NARDUCCI

Giuseppina PAGNOTTA

Gianfranco PELUSO

Antonio PICARDI

Rosa DE ANGELIS

Salvatore SARNACCHIARO

Irene SPASIANO

Alessio VARRELLA

Francesco VENTOLA