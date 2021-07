Comunali Napoli, con Manfredi ex Forza Italia, moderati e centristi nella lista “Azzurri per Napoli” Anche ex Forza Italia, centristi ed esponenti della società civile si schierano a sostegno di Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per il Pd-M5S. È stata presentata oggi la lista “Azzurri per Napoli”, organizzata dall’ex coordinatore cittadino di Forza Italia Stanislao Lanzotti. In campo anche l’avvocato Gaetano Brancaccio e Riccardo Maria Monti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Anche ex Forza Italia, centristi ed esponenti della società civile si schierano a sostegno di Gaetano Manfredi, candidato sindaco di Napoli per il Pd-M5S. È stata presentata oggi la lista “Azzurri per Napoli”, organizzata dall'ex coordinatore cittadino di Forza Italia Stanislao Lanzotti. All'interno vi trovano spazio diverse anime, spesso non legate ai partiti, con una forte componente civica, come l'avvocato Gaetano Brancaccio, insieme a Riccardo Maria Monti, Fulvio De Angelis e Fabrizio Abate. “Abbiamo una coalizione di centrosinistra progressista – commenta Gaetano Manfredi – che guarda alla politica di oggi, in cui c'è anche la presenza di forze centriste e moderate che portano un contributo importante dal punto di vista programmatico”.

Anche l'avvocato Gaetano Brancaccio in campo

“Dopo anni di inettitudine amministrativa – spiega Gaetano Brancaccio – adesso Napoli ha bisogno di un civismo pratico e pragmatico. Dobbiamo recuperare la città a partire dal mare e della sua balneabilità. Durante il lockdown avevamo potuto ammirare un mare limpido e sicuro. Dopo la fine delle chiusure, ci siamo ritrovati a constatare la insalubrità delle acque, conseguenza sicuramente di sversamenti illegali di imprenditori sciacalli che, impuniti, procedono nei loro atti senza nessun controllo di sorveglianza che li possa ammonire. Questo è uno dei tanti problemi che attanagliano la città. Ma a ciò noi rispondiamo con soluzioni e programmi attivi per progetti e traguardi raggiungibili”.

Manfredi: "Non siamo sovranisti, ma europeisti"

“Oggi – riprende Manfredi – viviamo una fase di grande cambiamento, abbiamo un governo di unità nazionale e questa componente che in passato è stata in Fi viene in coalizione in momento in cui c'è un confronto tra sovranisti e antisovranisti. Sicuramente noi non guardiamo al sovranismo, ma guardiamo all'Europa e a una politica che sia inclusiva e di sviluppo per tutti”. Per quanto riguarda la corsa a presidente di Municipalità, poi, Manfredi aggiunge: “Ci sono tante aspirazioni ed è positivo, poi sarà importante fare una sintesi finale. Io ho posto dei paletti importanti sui candidati che devono essere qualificati perché voglio puntare sulle Municipalità. Abbiamo bisogno di donne, che devono essere il 50% dei candidati e aspetto proposte in quella direzione, poi mi sembra ovvio che se aspiri alla presidenza di una municipalità devi avere un'offerta politica che copre tutte le muncipalità”.