Commissioni regionali speciali: la Lega ne vuole una su America’s Cup. Forza Italia, c’è il problema Zannini

Zannini, Rostan, Grimaldi, Sangiuliano

Mentre la maggioranza di centrosinistra nel Consiglio regionale della Campania si sta accapigliando per le presidenze delle otto commissioni permanenti, nel centrodestra il discorso verte soprattutto su quali saranno gli argomenti delle quattro commissioni speciali, quelle affidate all'opposizione per svolgere particolari funzioni di istruttoria normativa o di indirizzo e controllo.

Da ieri c'è un problema ed è bello grosso: l'inchiesta giudiziaria che coinvolge il consigliere di Forza Italia Giovanni Zannini a Santa Maria Capua Vetere. Zannini era uno degli eletti papabili presidenti della commissione speciale Trasparenza, ma è più difficile se non impossibile che accada. Nel frattempo Forza Italia ha già avuto un questore in ufficio di presidenza, Livio Petitto, e reclama proprio la commissione Trasparenza.

Trasparenza è la stessa che vuole Fratelli d'Italia per piazzarci però un eletto della Lista Cirielli presidente, ovvero Francesco Iovino. Fdi vuole la presidenza della commissione Anticamorra e Beni Confiscati anche se al momento non ha ancora deciso chi candidare.

Al momento il partito della premier Giorgia Meloni in Consiglio regionale ha il capo dell'opposizione – attualmente è Edmondo Cirielli, in futuro sarà Gennaro Sangiuliano – ha avuto il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Fabbricatore. E infine, la Lega: ha il segretario dell'Ufficio di Presidenza, ovvero Michela Rostan e vuole una commissione speciale guidata da Massimo Grimaldi. Ma quale commissione? Qui viene l'aspetto interessante, poiché i tre partiti di opposizione hanno tutti intenzione di chiedere commissioni su faccende specifiche. La Lega, coordinata in Campania dal deputato Gianpiero Zinzi, ne propone una su Mare ed evento America’s cup 2027. Anzitutto per accendere un faro sul caso Bagnoli, poi sul mare inteso come portualità poiché che la delega ai porti è del Mit, guidato dal leader leghista Matteo Salvini.

Forza Italia invece chiede una commissione speciale d'inchiesta sul fenomeno dei femminicidi in Campania, idea sostenuta dal coordinatore Fulvio Martusciello. E infine, Fratelli d'Italia con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano che ne propone una sui trasporti, in particolare su Eav.