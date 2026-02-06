Commissioni regionali, perché in Campania ci sono voluti 40 giorni (e una guerra) per eleggere i presidenti

Quaranta giorni di stallo e litigi nel centrosinistra campano per assegnare le presidenze delle commissioni regionali, snodo chiave su bilancio, sanità e trasporti.

Perché la maggioranza di centrosinistra nel nuovo Consiglio regionale della Campania ci ha messo quasi quaranta giorni, con annessi litigi fuoribondi, per definire i presidenti di 8 commissioni consiliari? La prima spiegazione è che il metodo Cencelli, la tecnica di divisione delle poltrone cara alla Prima Repubblica e fatta di contrappesi politici, quasi matematici, al giorno d'oggi non funziona più così bene. Soprattutto non funziona se ai famelici appetiti dei partiti non viene posto un argine. Ai tempi delle preferenze non contano solo le percentuali delle formazioni in coalizione ma anche il numero di voti dei singoli. Che pretendono di spiccare il volo qui e ora.

Poi c'è una questione di potere: le commissioni consiliari in Campania saranno pure otto, ma alcune contano politicamente meno di altre. Per Bilancio, Trasporti, Sanità i partiti si sono accapigliati. Poi quelle di "seconda fascia", ovvero Agricoltura, Ambiente, Attività produttive. Infine Politiche sociali e Affari istituzionali.

A cosa serve stare in commissione consiliare da presidente o da vice? Anzitutto ad avere un mini-staff, poi ad avere un ruolo ben preciso. Dalle commissioni passano le proposte di legge del Consiglio regionale e gli emendamenti alle proposte di legge della giunta: le commissioni aggiustano o "infilano" nelle manovre di bilancio impegni di spesa e proposte, o viceversa sono capaci di affondare, rallentare o comunque variare progetti, anche della giunta.

Ecco il perché di tanto affannarsi dietro questi otto organismi che – finalmente – hanno trovato la quadra. Tre presidenze e altrettante vicepresidenze al Partito Democratico, Una presidenza e due vice a Casa Riformista (i renziani sono ormai consorziati coi mastelliani di "Noi di centro"), una vicepresidenza ad Alleanza Verdi-Sinistra (alla Sanità, ma Avs resta delusa).

Alla Lista Fico Presidente, tre consiglieri delusissimi poiché non hanno avuto assessori né commissioni, va un vice alla commissione Affari istituzionali, guidata da Casa Riformista. Due caselle al Movimento Cinque Stelle in quanto a presidenza (Ambiente e Agricoltura) e un vice, alle Attività produttive.

Analizzando politicamente c'è da dire che sorride "A testa alta", ha incassato con Luca Cascone che è stato deluchiano di ferro, la presidenza della commissione Trasporti, non scontata. Nell'area di riferimento dell'ex governatore Vincenzo De Luca però c'è anche Corrado Matera del Pd, presidente della commissione Bilancio. Roberto Fico ha avuto assicurazione dal Partito Democratico che i Dem faranno la loro parte con franchezza ma lealmente, sotto ogni aspetto. Vedremo a breve cosa accadrà.

Sempre nei Dem confermata alla Sesta (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali) Bruna Fiola. E qui unico caso in cui presidente e vice sono dello stesso partito. Motivo? Francesca Amirante, società civile, eletta capolista nel Pd a Napoli, insegnante, è esperta in questione culturale, era consigliera del sindaco Gaetano Manfredi sulla materia. Per espressa richiesta del governatore Fico dovrà dare una mano su quel fronte.

Il Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ora pigia sull'acceleratore dei lavori d'Aula: «Ho assegnato già una serie di provvedimenti alle Commissioni competenti e ho apprezzato il fatto che i presidenti, in queste ore, stanno già insediando l’Ufficio di presidenza per avviare i lavori. Convocherò la conferenza dei capigruppo per programmare la prossima seduta per l'istituzione delle quattro commissioni speciali, i cui vertici saranno espressi dall'opposizione».

In primis si discuterà la proposta di legge arrivata dalla giunta: salario minimo di 9 euro per le ditte che operano sotto appalto regionale. Una proposta su cui pioveranno emendamenti d'ogni tipo. Quando arriverà da Palazzo Santa Lucia la delibera del bilancio di previsione, ovviamente l'atto avrà priorità massima. L'obiettivo è uscire dall'esercizio provvisorio di bilancio per assicurare la massima potenza d'azione possibile dell'Ente regionale. E per procedere alle nomine degli staff, evento solitamente molto atteso in Consiglio regionale.

I Commissione consiliare permanente

Affari istituzionali – Amministrazione Civile, Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione

Presidente

Ciro Buonajuto (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Vice presidente

Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente)

Segretario

Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – ECR)

Componenti

Carmela Fiola (Pd)

Corrado Matera (Pd)

Francesca Amirante (Pd)

Elena Vignati (M5s)

Ciro Buonajuto (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Lucia Fortini (A testa alta)

Andrea Volpe (Avanti Campania Psi)

Davide D’Errico (Roberto Fico Presidente)

Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra)

Ettore Zecchino (Fdi)

Raffaele Maria Pisacane (Fdi)

Giovanni Zannini (Ppe – Fi)

Livio Petitto (Ppe – Fi)

Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)

Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – Ecr)

II Commissione consiliare permanente

Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio.

Presidente

Corrado Matera (Pd)

Vice presidente

Pietro Smarrazzo (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Segretario

Roberto Celano (Ppe – Forza Italia)

Componenti

Corrado Matera (Pd)

Francesco Picarone (Pd)

Giorgio Zinno (Pd)

Gennaro Saiello (M5s)

Ciro Buonajuto (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Gennaro Oliviero (A testa alta)

Andrea Volpe (Avanti Campania Psi)

Davide D’Errico (Roberto Fico Presidente)

Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)

Gennaro Sangiuliano (Fdi)

Vincenzo Santangelo (Fdi)

Roberto Celano (Ppe – Forza Italia)

Massimo Pelliccia (Ppe – Forza Italia)

Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)

Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – Ecr)

III Commissione consiliare permanente

Attività produttive – Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi.

Presidente

Giovanni Mensorio (Avanti Campania Psi)

Vice presidente

Elena Vignati (M5s)

Segretario

Susy Panico (Ppe – Forza Italia)

Componenti

Francesca Amirante (Pd)

Corrado Matera (Pd)

Loredana Raia (Pd)

Elena Vignati (M5s)

Ciro Buonajuto (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Luca Cascone (A testa alta)

Giovanni Mensorio (Avanti Campania Psi)

Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente)

Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra)

Edmondo Cirielli (Fdi)

Giuseppe Fabbricatore (Fdi)

Susy Panico (Ppe – Forza Italia)

Mimì Minella (Ppe – Forza Italia)

Massimo Grimaldi (Lega – Cirielli Presidente)

Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – Ecr)

IV Commissione consiliare permanente

Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti

Presidente

Luca Cascone (A testa alta)

Vice presidente

Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Segretario

Ira Fele (Fdi)

Componenti

Salvatore Madonna (Pd)

Maurizio Petracca (Pd)

Marco Villano (Pd)

Gennaro Saiello (M5s)

Pellegrino Mastella (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Luca Cascone (A testa alta)

Giovanni Iovino (Avanti Campania Psi)

Nino Simeone (Roberto Fico Presidente)

Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)

Raffaele Maria Pisacane (Fdi)

Ira Fele (Fdi)

Susy Panico (Ppe – Forza Italia)

Livio Petitto (Ppe – Forza Italia)

Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)

Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – Ecr)

V Commissione consiliare permanente

Sanità e Sicurezza Sociale

Presidente

Loredana Raia (Pd)

Vice presidente

Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra)

Segretario

Raffaele Maria Pisacane (Fdi)

Componenti

Bruna Fiola (Pd)

Francesco Picarone (Pd)

Loredana Raia (Pd)

Gennaro Saiello (M5s)

Pietro Smarrazzo (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Giovanni Porcelli (A testa alta)

Giovanni Iovino (Avanti Campania Psi)

Giovanni Maria Cuofano (Roberto Fico Presidente)

Carlo Ceparano (Alleanza Verdi e Sinistra)

Palmira Fele (Fdi)

Raffaele Maria Pisacane (Fdi)

Massimo Pelliccia (Ppe – Forza Italia)

Fernando Errico (Ppe – Forza Italia)

Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)

Sebastiano Odierna (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – Ecr)

VI Commissione consiliare permanente

Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali

Presidente

Bruna Fiola (Pd)

Vice presidente

Francesca Amirante (Pd)

Segretario

Mimì Minella (Ppe – Forza Italia)

Componenti

Francesca Amirante (Pd)

Bruna Fiola (Pd)

Giorgio Zinno (Pd)

Luca Fella Trapanese (M5s)

Ciro Buonajuto (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Lucia Fortini (A testa alta)

Giovanni Mensorio (Avanti Campania Psi)

Davide D’Errico (Roberto Fico Presidente)

Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)

Gennaro Sangiuliano (Fdi)

Ira Fele (Fdi)

Roberto Celano (Ppe – Forza Italia)

Mimì Minella (Ppe – Forza Italia)

Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)

Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – Ecr)

VII Commissione consiliare permanente

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Presidente

Salvatore Flocco (M5s)

Vice presidente

Marco Villano (Pd)

Segretario

Fernando Errico (Ppe – Forza Italia)

Componenti

Salvatore Madonna (Pd)

Marco Villano (Pd)

Giorgio Zinno (Pd)

Salvatore Flocco (M5s)

Ciro Buonajuto (Casa Riformista – Italia Viva – Noi di Centro)

Giovanni Porcelli (A testa alta)

Giovanni Iovino (Avanti Campania Psi)

Gaetano Simeone (Roberto Fico Presidente)

Rosario Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra)

Edmondo Cirielli (Fdi)

Vincenzo Santangelo (Fdi)

Fernando Errico (Ppe – Forza Italia)

Roberto Celano (Ppe – Forza Italia)

Michela Rostan (Lega – Cirielli Presidente)

Francesco Iovino (Riformisti e Moderati – Lista Cirielli – Ecr)

VIII Commissione consiliare permanente

Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo

Presidente

Raffaele Aveta (M5s)

Vice presidente

Francesco Picarone (Pd)

Segretario

Ettore Zecchino (Fdi)

Componenti