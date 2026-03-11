Commissioni regionali Campania, la lotta è tra Lega e Forza Italia. Si cerca un accordo entro giovedì

Massimo Grimaldi, Gennaro Sangiuliano, Susy Panico

Il tempo stringe, giovedì sono state riconvocate le due commissioni regionali speciali le cui presidenze sono appannaggio dell'opposizione e Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Lista Cirielli devono trovare un accordo. Lunedì lo strappo e la sospensione dei lavori per chiudere la partita, sono rimasti fuori la commissione Mare e la Pari Opportunità. Lo scontro è soprattutto tra i leghisti e i forzisti. Ma vediamo com'è maturata la giornataccia del centrodestra regionale.

Il criterio di scelta adottato è quello della turnazione. Il primo partito della coalizione ha diritto di scegliere la prima posizione disponibile e poi a cascata, gli altri. Dunque Fratelli d'Italia sceglie la vicepresidenza del Consiglio regionale e vi piazza Giuseppe Fabbricatore. Poi Forza Italia (che è entrata in Aula con 6 eletti, cui si è aggiunto Mimì Minella, autore di un cambio di casacca da leghista a forzista) che sceglie il questore alla presidenza, ovvero Livio Petitto. Segue la Lega che con Michela Rostan blocca il posto da segretario della presidenza d'Aula. E la Lista Cirielli che prende la presidenza della Prima commissione, la Trasparenza (Francesco Iovino). Chiuso il quartetto, si ricomincia: Fdi prende la Anticamorra con Vincenzo Santangelo.

E qui inizia l'inghippo: Forza Italia voleva la Quarta Commissione per Susy Panico, quindi per criterio stabilito l'ultima commissione (Mare) sarebbe dovuta andare alla Lega con Massimo Grimaldi. Così non è andata. I leghisti raccontano che i loro colleghi di coalizione, su suggerimento dell'eurodeputato e coordinatore regionale Fulvio Martusciello e del senatore Francesco Silvestro, al Centro direzionale per marcare a uomo i loro consiglieri, avrebbero optato per stracciare l'accordo e proporre Fernando Errico alla commissione Mare. Lo scontro viene arginato con la sospensione dei lavori che riprendono domani, giovedì 12 marzo. E nel frattempo occorre trovare una quadra che al momento è lontana. In questo contesto rischia anche la votazione unitaria di Gennaro Sangiuliano quale capo dell'opposizione dopo le dimissioni di Edmondo Cirielli, tornato al governo.