Commissioni regionali Campania, i deluchiani vogliono i Trasporti con Cascone. Ma hanno un problema: il ruolo per Fortini

Lucia Fortini, Fulvio Bonavitacola, Luca Cascone

Massimiliano Manfredi, da buon giornalista pubblicista, si è portato avanti col lavoro scritto, aspettando che arrivino le notizie: sulla scrivania del presidente del Consiglio regionale della Campania ci sono già pronti gli 8 decreti per le altrettante presidenze delle commissioni consiliari permanenti. Cosa manca? Ovviamente i nomi. E stavolta la lite non è nel Partito Democratico – o meglio, non solo -. Ma l'intoppo c'è in "A testa alta", la lista che fa riferimento all'ex presidente della Regione Vincenzo De Luca che esprime 4 consiglieri (Lucia Fortini, Giovanni Porcelli, Luca Cascone, Gennaro Oliviero) e un assessore nella giunta di Roberto Fico, ovvero Fulvio Bonavitacola (Attività Produttive).

Lo schema resta lo stesso: 3 presidenze al Partito Democratico, 2 al Movimento 5 Stelle, una a testa per Socialisti, i deluchiani di "A testa alta" e "Casa Riformista", ovvero i renziani. Fuori i mastelliani di "Noi di centro" e Alleanza Verdi e Sinistra perché hanno 2 consiglieri, fuori dai giochi anche "Lista Fico Presidente" ufficialmente è «un sacrificio per consentire di compattare la maggioranza». I tre consiglieri eletti nella lista che porta il nome del governatore sono fuori sia da giunta che dalle presidenze di commissioni ma anche dall'Ufficio di presidenza in Consiglio regionale. Qui ci sono due caselle "flottanti". La prima è il questore alle Finanze Raffaele Aveta (M5s) pronto a dimettersi per equilibri di maggioranza. L'altra è Lucia Fortini, eletta segretaria dell'Ufficio di presidenza. A Fortini, ex assessora regionale alla Scuola, è stato chiesto di mollare quel posto che servirebbe a chiudere la partita, consentendo una operazione non da poco per i deluchiani.

I deluchiani tentano il colpaccio: Cascone alla guida della commissione Trasporti

I fedelissimi dell'ex governatore puntano alla presidenza della Quarta Commissione, Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti, forse quella più potente strategicamente per portare avanti i progetti delle due legislature precedenti. E lì vorrebbero collocare Luca Cascone, già assessore-ombra ai Trasporti con De Luca. Per ottenere questo sono disposti a mollare ogni altra pretesa. C'è un ma: Lucia Fortini non vuole dimettersi dall'ufficio di Presidenza. Anche se la richiesta arriva da De Luca in persona, la ex assessora – questo è quanto trapela – si sentirebbe non molto valorizzata così come non considerati i suoi dieci anni in giunta su un tema complesso come quello della scuola. Fortini è stata eletta dall'Aula non le si può imporre alcunché, quindi le trattative proseguono. Senza commissioni operative, è bene ricordarlo, non ci sono nemmeno leggi che passano in Consiglio, in primis la legge di bilancio. Senza bilancio è tutto bloccato.

Casalnuovo, il caso dell'autocandidatura di Nappi a sindaco

A testimonianza delle tensioni che attraversa in queste ore la compagine deluchiana, Alleanza Verdi e Sinistra, esclusa dalle commissioni, ha annunciato puntuale analisi di ogni atto sui temi sensibili come appunto i Trasporti ma anche e soprattutto la Sanità. Su quest'ultima commissione ha messo gli occhi la Pd Bruna Fiola, chiedendo al suo partito di sostenerla per la presidenza di commissione. Infine, ultima stilettata al vetriolo porta all'area Nord di Napoli e precisamente a Casalnuovo, dove c'è ovviamente campagna elettorale in atto visto che Massimo Pelliccia, già sindaco, è oggi consigliere regionale di centrodestra. Le stilettate però ci sono nel centrosinistra, nel Pd, dove nelle scorse ore Giovanni Nappi, si è portato avanti con lavoro candidandosi a sindaco dopo una «consultazione» col circolo di partito.

Durissima la reazione del Segretario metropolitano Dem Giuseppe Annunziata, «smentisco la candidatura di Nappi come espressione del Pd. Sarà indispensabile procedere a verifiche puntuali sull’effettiva legittimità politica del circolo di Casalnuovo e sulle modalità con cui si è giunti a un annuncio che non può assolutamente essere considerato rappresentativo della linea del Partito Democratico». Ma c'è di più: «Nappi – dice Annunziata – alle ultime elezioni regionali ha pubblicamente sostenuto una formazione politica contrapposta al Pd». E chi? Proprio la deluchiana Lucia Fortini.