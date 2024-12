video suggerito

Come sta la donna colpita alla testa dalla piastra caduta dal balcone a Napoli: le condizioni della 43enne La donna 43enne è ricoverata in neurochirurgia con un ematoma epidurale. Secondo i medici starebbe migliorando, ma resta in prognosi riservata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

È stabile la donna di 43 anni colpita da una lastra in testa caduta da un balcone martedì 3 dicembre in piazza Garibaldi. La donna, di origine georgiana, è stata subito ricoverata all'Ospedale Cardarelli di Napoli, dove si trova attualmente nel reparto di neurochirurgia, in prognosi riservata. La vittima ha un riportato un ematoma epidurale. Le sue condizioni sanitarie, a quanto apprende Fanpage.it, sono in miglioramento. La Tac di controllo ha dato esito buono e si spera che possa migliorare nei prossimi giorni. I medici che l'hanno in cura non hanno ancora sciolto la prognosi, però, e non si escluse un intervento chirurgico nel caso malaugurato che si dovesse verificare un peggioramento.

L'incidente martedì in piazza Garibaldi-Corso Novara

L'incidente è avvenuto martedì 3 dicembre 2024, attorno alle ore 14. Una lastra di metallo di circa mezzo metro di lunghezza, ad un certo punto, è precipitata da un balcone al secondo piano di un palazzo, nei pressi del Bar Mexico, tra piazza Garibaldi e Corso Novara. La piastra celeste ha centrato in pieno la 43enne che passeggiava sotto. La scena è stata ripresa dalle telecamere. Indagata per lesioni colpose una donna ucraina che si trovava sul balcone in quel momento e potrebbe aver urtato involontariamente la lastra. Ma si tratta solo di ipotesi al momento, è bene precisare. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale dell'Unità Operativa San Lorenzo.

Caduta una lastra di 50 cm

Sequestrata la lastra caduta, secondo le prime informazioni, lunga circa 50 centimetri e alto una 30ina di cm, ha la forma trapezoidale. Si tratterebbe di una piastra di supporto di un condizionatore. Probabilmente era posizionata a terra, ad incasso, forse poggiata all'interno del balcone.