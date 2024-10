Come sono fatti i nuovi tram di Napoli: realizzati in Turchia, azzurri e con aria condizionata

video suggerito

A Napoli stanno per arrivare 20 nuovi tram realizzati dalla società turca Bozankaya.

A cura di Pierluigi Frattasi

I nuovi tram di Napoli prodotti dall'azienda turca Bozankaya

A Napoli stanno per arrivare 20 tram nuovi di zecca dell'Anm. Lunghi 30 metri, con aria condizionata e tutti i comfort, sono prodotti dagli stabilimenti Bozankaya Tufan Özkan (Cco) in Turchia. Ogni convoglio pesa 37 tonnellate, è dotato di 5 vagoni con 8 porte. Ogni tram può trasportare 64 passeggeri seduti e 210 in piedi, per una capienza totale di 274 viaggiatori. Raggiungeranno una velocità massima di 70 chilometri orari. La livrea è azzurra ma potrebbe cambiare colore (difficile, nella città azzurra per eccellenza).

I tram al momento possono circolare nella zona orientale e di via Marina, fino a piazza Municipio, ma l'obiettivo è di arrivare fino a piazza Sannazaro, tornando a circolare sotto la Galleria della Vittoria e sulla Riviera di Chiaia.

Il Comune di Napoli ha già approvato l'affidamento per estendere i binari del tram fino a piazza Sannazaro, infatti. Un accordo quadro che prevede anche la realizzazione della nuova stazione della Funicolare di Montesanto al Vomero (all'altezza della certosa di San Martino). Adesso, bisognerà aspettare solo l'avvio dei lavori.

Augusto Cracco, ex amministratore della Ctp e appassionato di tram e treni, spiega:

Di primo mattino vediamo finalmente la scheda tecnica dei nuovi tram che arriveranno a Napoli l'anno prossimo. L'accordo quadro in essere prevede la fornitura fino a venti vetture, con i primi quattro in arrivo prima della prossima estate, poi ci saranno i mesi necessari per i collaudi e la immissione in servizio. Prodotti dalla turca Bozankaya, avranno cinque elementi per una lunghezza di 30 metri. Attendendo il ripristino delle tratte fra piazza Municipio e piazza Vittoria e poi fino a piazza Sannazaro e quella di via Stadera da prolungare al deposito di via Puglie. Tutte già finanziate.