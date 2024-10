video suggerito

Com’è andata l’esercitazione Campi Flegrei a Napoli e in provincia Esercitazione per l’eruzione dei Campi Flegrei, partecipazione soddisfacente secondo sindaci e Protezione civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Tutto è relativo. Dunque qualcuno dice che è stata una ottima esercitazione, con numeri assolutamente soddisfacenti in termini di partecipazione, altri invece sostengono che c'è ancora tanto da fare, in merito a organizzazione di eventi per esercitare la popolazione napoletana ad una emergenza vulcanica come quella dei Campi Flegrei. Vediamo i numeri dell'evento, che ha avuto luogo peraltro in ore in cui la caldera si è fatta sentire con due scosse: «Alla prova sono segnalate, in base a ciò che dice il portale su cui è stato possibile prenotarsi, 1.500-1.600 persone. Non sono sicuramente poche e a queste si aggiungeranno quelle che si recheranno direttamente agli stand», dice il capo della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. Il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione pure è soddisfatto: «Mai così tanti, è stato un successo». A Pozzuoli 154 persone hanno preso parte su base volontaria all'evento. C'è chi ha lamentato alcune falle nell'organizzazione ma lo spirito delle esercitazioni è anche e soprattutto capire cosa c'è da migliorare, in caso – sperando che non accada mai – l'evacuazione si renda necessaria per davvero.

Nei vari punti di incontro e di porta d'uscita dalle città le persone hanno trovato il personale della Protezione civile che ha spiegato le procedure e risposto alle domande dei partecipanti. Ai cittadini è stato consegnato un sacchetto contenente opuscoli informativi, un quaderno, una torica, un impermeabile, una maglietta e un porta chiavi. In piazza Garibaldi a Napoli stand della Protezione civile ed anche uno dedicato alle necessità di eventuali madri con bambini piccoli.

Nella città di Napoli. 301 partecipanti: da Bagnoli.partiti 3 autobus con a bordo 139 cittadini e 4 animali, da Soccavo 2 autobus con 60 cittadini, da Fuorigrotta 2 autobus con 89 cittadini e 1 animale, da Chiaiano 1 autobus e 13 cittadini. L'esercitazione ha riguardato anche lo zoo di Napoli: protagonisti un lemure e un alpaca, ma anche – un peluche di tigre a grandezza naturale che è stato narcotizzato come fosse in carne e dopo alcuni minuti collocato su un camion pronto a partire per la destinazione stabilita per accoglierlo.