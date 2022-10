Coltello in pugno, tenta di rapinare turiste nella Sanità. Ma i carabinieri arrestano il minorenne Criminali predatori che prendono di mira i turisti: altro episodio al rione Sanità. Ma il colpo ai danni di turiste è sventato dai carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Il rione Sanità insieme ai Quartieri Spagnoli e ai Decumani rappresenta il fulcro della Napoli storica oggi appannaggio dell'attività turistica: sono migliaia ogni settimana i visitatori nel dedalo di vicoli alle spalle di via Foria. Dalla chiesa "del Munacone" ai "fiocchi di neve" di Poppella, fino alle tante espressioni della città popolare, spesso troppo stereotipata ma che comunque resta per molti versi – non sappiamo ancora per quanto – autentica. In questo mondo, però, restano i criminali predatori che appena sentono le rotelle di un trolley o avvertono la presenza dello "straniero", si fanno sotto per capire cosa possono rubare. Fortunatamente non sempre gli va bene.

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella, al termine di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito un’ordinanza, spedendo in istituto penale minorile un 17enne napoletano originario proprio del rione Sanità, ritenuto «gravemente indiziato del delitto di tentata rapina» avvenuto una ventina di giorni fa, ed esattamente domenica 2 ottobre.

Il diciassettenne è è accusato di aver impugnato un coltello e di aver tentato di rapinare un gruppo di turiste che passeggiava lungo le strade del quartiere Sanità. Il disegno criminale non andò a buon fine: una pattuglia di militari del nucleo operativo Stella che era in zona vide tutto, impedì la rapina e arrestò il ladro.