Coltelli e pugnali da combattimento venduti nel negozio di animali a Napoli: “Armi per ferire” La Polizia Locale ha sequestrato la merce illegale: si tratta di coltelli a serramanico e a farfalla e pugnali a spinta.

A cura di Pierluigi Frattasi

Coltelli a farfalla e pugnali a spinta, armi bianche da combattimento illegali, in vendita sugli scaffali di un negozio di animali a Napoli, nella centralissima piazza Garibaldi. A scoprirli gli agenti della Polizia Locale, guidati dal Comandante Ciro Esposito. Si tratta di armi da taglio illegali che vengono utilizzate per ferire o uccidere le vittime: coltelli del tipo Butterfly, a farfalla, o Push Dagger, cioè a spinta, facili da usare e da nascondere e molto pericolosi. Tutta la merce è stata sequestrata dai caschi bianchi. Il titolare dell'attività è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

I controlli contro gli accoltellamenti

L'operazione rientra nelle attività di controllo presso gli esercizi commerciali per il contrasto alla vendita di armi da taglio da parte della Polizia Locale. A Napoli negli ultimi mesi si è assistito ad una escalation di violenza con tantissimi accoltellamenti. Gli aggressori sono spesso giovani o giovanissimi, addirittura ragazzini, spesso minorenni. I coltelli vengono spesso utilizzati per le rapine o minacce a danni di coetanei, ma anche di ragazzi o persone più grandi.

Talvolta per regolare i conti negli scontri tra bande oppure nelle liti scoppiate per futili motivi. Le forze dell'ordine, con il coordinamento della Prefettura di Napoli, sono al lavoro per ridurre il fenomeno degli accoltellamenti. Da qui, i controlli a tappeto anche nei negozi, dove, come è capitato in questo caso, possono essere venduti questi coltelli che sono delle vere e proprie armi.

Sequestro di armi bianche a piazza Garibaldi

Nel caso specifico, gli agenti del Nucleo Tutela Ambientale hanno effettuato un controllo presso una rivendita di animali, nelle adiacenze di Piazza Garibaldi, all’interno della quale erano in vendita anche numerosi coltelli. Alcuni di questi rientravano nella categoria "armi proprie" ovvero quelle armi che per le loro specifiche caratteristiche hanno come funzione primaria l'offesa alla persona. Sono stati sottoposti a sequestro coltelli del tipo Butterfly, a farfalla, Push Dagger e a spinta ed il titolare dell'attività è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

Ma cosa sono i coltelli a farfalla e a spinta? Il coltello a farfalla, butterfly in inglese, è un coltello a serramanico con sistema di blocco della lama, anche manuale. Può essere anche un pugnale, con doppia lama tagliente e la punta acuminata. È illegale per l'articolo 699 del Codice Penale. Il push dagger, o coltello a spinta, è un coltello o pugnale pensato per il combattimento corpo a corpo. Si impugna incastrando il manico fra le nocche dell'indice e del medio e si sferra come un pugno. Può provocare danni letali, è veloce e facile da nascondere.