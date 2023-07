Colpo di mortaio della II Guerra Mondiale trovato in strada a Napoli: era nascosto in un borsone La scoperta è stata effettuata a Pianura, quartiere nella zona occidentale del capoluogo campano: sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Straordinaria quanto bizzarra scoperta quella effettuata nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 luglio, a Pianura, quartiere della periferia Ovest di Napoli: per strada, in un borsone, è stato trovato un colpo di mortaio risalente verosimilmente alla II Guerra Mondiale. Su segnalazione del 112, i carabinieri del Nucleo Radiomobile e quelli della stazione di Pianura sono intervenuti all'altezza del civico 21 di via Torciolano, dove era stata indicata la presenza di una borsa in strada.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri

Grande è stata la sorpresa dei militari dell'Arma quando, una volta aperta la borsa, hanno rinvenuto il colpo di mortaio. Sul posto, dunque, sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno messo in sicurezza l'area e recuparato l'ordigno bellico. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per determinare la provenienza del corpo di mortaio e capire cosa ci facesse abbandonato in un borsone per strada.