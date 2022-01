Colpito dalla porta di un bar mentre è in monopattino: grave un 60enne a Nocera Inferiore L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, 11 gennaio 2022, in corso Vittorio Emanuele, nel centro di Nocera Inferiore. Probabilmente, la pesante porta è stata mossa dal forte vento.

A cura di Valerio Papadia

È ricoverato in prognosi riservata l'uomo di 60 anni che, nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 11 gennaio, è rimasto vittima di un tragico incidente stradale a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. Stando a quanto si apprende l'uomo si trovava su un monopattino elettrico e stava percorrendo corso Vittorio Emanuele, nel centro della cittadina del Salernitano, quando è stato colpito dalla pesante porta di un noto bar della zona, che si è improvvisamente spalancata, probabilmente a causa del forte vento. Soccorso dai sanitari del 118, il malcapitato è stato prontamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Umberto I, dove è stato ricoverato in gravi condizioni e si trova ora, come detto, in prognosi riservata.

Incidente in autostrada nel Salernitano, un morto

Alle prime luci di oggi, mercoledì 12 gennaio, ancora la provincia di Salerno è stata funestata da un tragico incidente stradale, che ha provocato purtroppo la morte di un uomo. Sull'Autostrada A3, tra gli svincoli di Angri e Scafati, tre automobile e un autocarro si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento: la vittima è un giovane di 30 anni, originario di Torre del Greco, nella provincia di Napoli. Sul posto i sanitari del 118, che hanno constatato il decesso del 30enne e soccorso gli altri feriti, e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica del sinistro stradale. Il tratto di autostrada interessato dall'incidente è rimasto chiuso per diverso tempo, causando notevoli disagi alla circolazione automobilistica in direzione di Salerno.