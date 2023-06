Colpito da un proiettile vagante mentre è in piazza, 53enne finisce in ospedale a Napoli L’uomo è stato ferito alla coscia destra nella serata di ieri: le sue condizioni di salute non sono gravi. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Colpito da un proiettile vagante mentre si trovava in piazza a Napoli: sarebbe questa, secondo una prima ricostruzione, la dinamica dietro al ferimento di un uomo di 53 anni avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 21 giugno. I carabinieri, allertati dal 112, sono intervenuti al Pronto Soccorso dell'ospedale del Mare, dove poco prima il 53enne – già noto alle forze dell'ordine – si era recato autonomamente poiché colpito da un proiettile a una gamba.

Dopo aver ascoltato la testimonianza dell'uomo, i militari dell'Arma hanno formulato una prima, parziale ipotesi su quanto sia accaduto: intorno alle ore 20 di ieri, il 53enne si trovava in piazza Francesco Coppola, nel quartiere Poggioreale, quando sarebbe stato colpito dal proiettile vagante; si tratta, come detto, di una ricostruzione parziale, sulla quale i carabinieri della compagnia di Poggioreale stanno effettuando tutte le indagini del caso.

Il 53enne, per fortuna, non ha riportato ferite gravi e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione: all'uomo, i sanitari del nosocomio di Ponticelli hanno diagnosticato una "ferita d’arma da fuoco terzo medio laterale coscia dx"; il 53enne è stato così dimesso con una prognosi di 10 giorni.