Colpita da ictus durante la crociera: turista salvata dalla Guardia Costiera di Napoli Una donna di 59 anni di nazionalità portoghese è stata colpita da un ictus a bordo di una nave da crociera appena partita dal Porto di Napoli: decisivo l’intervento della Guardia Costiera, che è intervenuta riportandola sulla terraferma ed affidandola al personale sanitario di un’autoambulanza del 118.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna è stata colpita da un ictus mentre si trovava a bordo di una nave da crociera, poco dopo la partenza dal Porto di Napoli: la Guardia Costiera partenopea è così intervenuta ed ha portato la donna a riva, affidandola alle cure del personale del 118 giunto sul posto che le ha così salvato la vita. Decisivo l'intervento degli uomini della capitaneria di porto guidati dall'Ammiraglio Pietro Vella.

La chiamata di soccorso è arrivata dalla nave da crociera MSC Seashore che, appena partita dal Porto di Napoli, si stava dirigendo verso la Sicilia, in direzione di Messina. La chiamata ha fatto scattare il protocollo di evacuazione medica nei confronti di una passeggera, una donna di 59 anni di nazionalità portoghese che a bordo della nave era stata colpita da ictus cerebrale, per il quale erano necessari immediati soccorsi. La motovedetta della Capitaneria di porto è così partita per arrivare alla nave, prelevare la donna e portarla, assistita dal medico di bordo, a Calata Porta di Massa, dove nel frattempo era stata fatta arrivare un'autoambulanza del 118 per portarla in ospedale. I medici sono poi riusciti a salvarle la vita, ma decisiva è stata la velocità di intervento da parte della Guardia Costiera partenopea. "Si coglie l'occasione per ricordare di mantenere sempre una soglia di attenzione massima quando si intraprende una navigazione", ha aggiunto il Direttore Marittimo della Campania, Ammiraglio Ispettore Pietro Vella, "di conoscere le dotazioni, le strumentazioni di bordo e saperne fare buon uso, ma soprattutto di rispettare scrupolosamente tutte le normative e prescrizioni attinenti la sicurezza della navigazione e sottese alla preziosa salvaguardia della vita umana in mare".