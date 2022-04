Colpisce una donna a bottigliate in faccia e la rapina del cellulare a Corso Garibaldi Arrestato l’aggressore per rapina aggravata, è un 42enne di Maddaloni con precedenti di polizia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Colpisce una donna a bottigliate in faccia per rapinarla dello smartphone, poi fugge via. Ma viene beccato dalla Polizia di Stato e arrestato per rapina aggravata. La violenta aggressione da parte di un 42enne di Maddaloni è avvenuta questa notte nella zona di Corso Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale di Napoli. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato che erano impegnati nel servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa che aveva ricevuto la segnalazione. La donna vittima della rapina era in vico II Sant’Antonio Abate, all'angolo con via Foria. Quando ha scorto gli agenti, ha raccontato loro di aver subito la rapina poco prima in Corso Garibaldi.

Arrestato il rapinatore, è un 42enne di Maddaloni

Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha raccontato che un uomo l’aveva colpita al volto con una bottiglia di vetro e le aveva asportato il telefono cellulare. Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, si sono immediatamente recati sul posto. Qui hanno trovato il rapinatore, un 42enne di Maddaloni, in provincia di Caserta, con precedenti di polizia, che si trovava ancora in zona. Grazie alle descrizioni sono riusciti subito ad identificarlo. Per l'aggressore, a questo punto, sono scattate le manette. L'uomo è stato arrestato per rapina aggravata.

Solo lo scorso 28 gennaio, un 36enne con precedenti di polizia era stato arrestato per rapina pluriaggravata nei confronti di una donna. L'aveva rapinata della borsa in via Marina minacciandola con una pistola e poi era fuggito sul motorino assieme al complice, ma era incappato in un poliziotto fuori servizio di passaggio che l'aveva inseguito e fatto arrestare.