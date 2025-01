video suggerito

Colpisce alla testa un uomo e scappa: arrestato, la vittima è in ospedale a Napoli Un 31enne di origine camerunense ha ferito alla testa con un bastone un 69enne ed è scappato: arrestato per tentato omicidio, la vittima ricoverata al CTO. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Ha colpito un uomo alla testa, apparentemente senza motivo, e poi è scappato: momenti di paura questa mattina a Napoli, nel quartiere del Vasto. Attorno alle 9.30 in via Bologna, a due passi dalla stazione di Napoli Centrale, si è verificata l'aggressione nei confronti di un uomo di 69 anni: la vittima è stata colpita alla testa e portata d'urgenza al Centro Traumatologico Ortopedico dei Colli Aminei, dove si trova al momento ricoverato.

La polizia intanto ha rintracciato l'uomo: si tratta di un 31enne originario del Camerun: sconosciute le cause dell'aggressione, apparentemente avvenuta senza motivo con un bastone. Fermato, è stato arrestato per tentato omicidio dagli agenti di Polizia, che indagano ora per ricostruire l'esatta dinamica e le cause che hanno portato alla vicenda.