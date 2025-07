Colpi di pistola in strada a Mugnano: tentano di rapinare il tiktoker Mario Mario, poi scappano in moto

Paura all’esterno di un locale di Mugnano, in provincia di Napoli, dove due uomini in sella a un motorino hanno tentato di rapinare il noto tiktoker Mario Mario. Hanno esploso dei colpi e sono scappati.

Il tiktoker Mario Mario. A sinistra il post condiviso dopo l’accaduto.

Si trovava fuori da un locale di Mugnano di Napoli, quando è arrivato un motorino. In sella due uomini che hanno provato a rapinarlo e, dopo aver esploso dei colpi d'arma da fuoco, sono fuggiti. Paura per il noto tiktoker Mario Mario, che sui social vanta oltre un milione di followers, ieri sera. L'uomo, trentadue anni, avrebbe reagito alla tentata rapina. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri.

I fatti, come anticipato, risalgono alla serata di ieri, venerdì 25 luglio 2025, a Mugnano di Napoli. Mario Mario si trovava all'esterno di un locale dove si trovava per una serata in famiglia. È accaduto tutto dopo le ore 21.40, quando il tiktoker aveva finito di girare una live sul social per i suoi followers, durata circa un'oretta, dalle 20.44 alle 21.37 per un totale di 21400 like.

A quel punto è stato avvicinato da due persone in sella a uno scooter. Uno dei due è sceso dal mezzo e si è scagliato contro il trentaduenne. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, avrebbe tentato di rapinare l'uomo del borsello. Il tiktoker, però, ha reagito. Il ladro è salito nuovamente in sella allo scooter. Prima di fuggire, però, sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco in direzione del ristorante.

L'arrivo dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

Non appena esplosi i colpi, sono stati immediatamente allertate le autorità con una chiamata al numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della compagnia di Marano di Napoli in via Madonna delle Grazie per la tentata rapina e le esplosioni di colpi d'arma da fuoco. Fortunatamente non si è registrata nessuna persona ferita dopo quanto avvenuto. I militari, però, hanno fatto subito scattare le indagini, che sono tutt'ora in corso.

Dopo l'accaduto, il tiktoker ha pubblicato in tarda nottata un post con la didascalia "Che mondo di merda" e un'emoji che lacrima. Si tratta di una foto in cui appare di spalle e mostra il tatuaggio dedicato al nonno. "Grazie che mi stai sempre – ha scritto – Mi hai salvato la vita".