Colpi di pistola contro un gruppo di passanti: arrestato un 15enne di Cercola Un 15enne arrestato per la sparatoria di marzo, quando a Cercola furono esplosi colpi di pistola contro alcuni passanti che danneggiarono anche un’auto in sosta.

A cura di Giuseppe Cozzolino

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 15enne di Cercola, nella provincia vesuviana di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale perché indagato per aver aperto il fuoco contro un gruppo di persone nel mese di marzo. Non ci furono feriti, ma venne colpita un'automobile in sosta nei pressi del complesso di edilizia popolare nella frazione Caravita di Cercola. A distanza di mesi, le indagini hanno portato all'identificazione del giovane, ora portato in comunità dopo l'arresto ordinato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli. Le indagini della Procura della Repubblica di Napoli, condotte dai carabinieri di Cercola, hanno permesso di raccogliere gravi indizi nei suoi confronti: ancora da chiarire cause e complicità della vicenda. Il giovane dovrà rispondere di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco.

La vicenda risale allo scorso sabato 25 marzo, quando all'altezza del numero civico 12 di via Matilde Serao a Cercola, poco distante da via Argine nel quartiere Ponticelli di Napoli, da un'automobile vennero improvvisamente esplosi alcuni colpi di pistole contro alcune persone che passeggiavano a piedi. Nessuno di loro vene colpito, ma alcuni proiettili raggiunsero una Fiat Panda parcheggiata in strada, sfondandone il bagaglio. Le indagini dei carabinieri partirono subito dopo la segnalazione di spari in strada, a ridosso di un complesso di edilizia popolare, e dopo mesi di accertamenti si è arrivata all'identificazione del presunto assalitore. Ancora da chiarire, invece, i motivi della sparatoria: si cerca anche di identificare eventuali complici del 15enne che fossero con lui al momento della sparatoria.