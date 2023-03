Sparatoria a Cercola, esplosi colpi di pistola da un’auto contro un gruppo di passanti Nella serata di oggi, sabato 25 marzo, uno sconosciuto da un’auto ha sparato alcuni colpi di arma da fuoco da un’auto: l’obiettivo era un gruppo di persone presenti in strada.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Uno sconosciuto a bordo di un'auto, ancora da identificare, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco in strada a Carcola, in provincia di Napoli. I proiettili erano diretti contro un gruppo di persone presenti in strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Sparatoria a Cercola

Nella serata di oggi, sabato 25 marzo, i carabinieri della tenenza di Cercola e della sezione operativa di Torre del Greco, entrambi comuni in provincia di Napoli, sono intervenuti per una sparatoria avvenuta in Via Matilde Serao, all'altezza del numero civico 12.

Da un'auto sono stati esplosi numerosi colpi di pistola contro alcune persone che passeggiavano a piedi. Nessuno di loro è stato colpito e, pertanto, non risulta che ci siano feriti.

Tuttavia alcuni proiettili hanno raggiunto una Fiat Panda parcheggiata in strada, sfondandone il bagagliaio. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare l'autore della sparatoria.