Colpi di pistola a Ponticelli, 18enne ferito a tutte e due le gambe: ricoverato in ospedale Il giovane è ricoverato all’ospedale Villa Betania in osservazione. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica e individuare i responsabili del ferimento del 18enne.

A cura di Valerio Papadia

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito questa notte con dei colpi di pistola: è accaduto a Ponticelli, quartiere della periferia orientale di Napoli. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 18enne sarebbe stato ferito in via Luigi Franciosa: sconosciuti avrebbero esploso contro il giovane alcuni colpi di pistola, ferendolo a entrambe le gambe.

Il 18enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale Villa Betania, dove sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Ponticelli, che hanno ascoltato le sue parole e avviato le indagini del caso. Proprio in via Franciosa i militari dell'Arma hanno rinvenuto alcuni bossoli: resta da determinare con precisione la dinamica di quanto accaduto e la matrice dell'evento, nonché individuare i responsabili del ferimento del giovane.

Il 18enne resta ricoverato nel nosocomio di Ponticelli, in osservazione: non sarebbe in pericolo di vita.