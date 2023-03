Come si vendono i cocktail a pochi euro? La risposta è nell’alcol polacco sequestrato a Napoli Acquistavano alcol etilico in Polonia per risparmiare, lo importavano di contrabbando e si stavano preparando a rivenderlo in Italia anche come alcol per drink.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Alcol acquistato in Polonia, importato di contrabbando in Italia e pronto ad essere venduto ad ignari consumatori nonostante non fosse destinato al consumo pubblico: oltre 22mila litri sequestrati dalla Guardia di Finanza di Napoli, con cinque persone denunciate. Ben 7mila litri erano già parzialmente confezionati per la vendita al dettaglio, nonostante questo tipo di alcol sequestrato non fosse adatto al consumo, per i rischi ad esso legati: soprattutto considerando l'enorme quantità di alcol spesso a basso costo che caratterizza le serate dei più giovani, fatte di cicchetti particolarmente "economici".

Ma perché viene importato alcol illegale dalla Polonia, con tutti i rischi che ne conseguono? Fanpage.it lo ha chiesto direttamente ad un colonnello della Guardia di Finanza, il tenente colonnello Antonio Vernillo, che ha preso parte all'operazione. Il tutto nasce dal fatto che in Polonia i costi per la distillazione sono particolarmente bassi rispetto ad altrove: in particolare, il prezzo dell'energia elettrica e del gas necessario per compiere la distillazione vera e propria, che mentre in Italia è drasticamente aumentato negli ultimi mesi, nel paese orientale sembra invece essere rimasto particolarmente basso e dunque competitivo. "E questo fa sì che sia più conveniente acquistare alcol prodotto in Polonia", spiega a Fanpage.it Antonio Vernillo, tenente colonnello della Guardia di Finanza, e questo devono averlo pensato anche i responsabili dell'importazione clandestina di alcol verso Napoli.

Clandestina perché importata in totale inosservanza del pagamento di accise e di imposte. Ma non solo: si tratta infatti di alcol potenzialmente pericoloso per la salute. "Intendiamoci, non è alcol letale per l'uomo nel vero senso della parola", ha chiosato il tenente colonnello Vernillo a Fanpage.it, "ma è comunque alcol non destinato al consumo umano".

L’alcol etilico sequestrato dalla Guardia di Finanza

Alcol che era arrivato in Italia destinato ad un deposito di proprietà di una società che opera nel commercio all’ingrosso di materiali per rivestimenti. Ma che in realtà era pronto per essere rivenduto per tutt'altri scopi, ad ignari consumatori. Nel corso dei controlli, che si sono estesi anche nella vicina Villa Literno in un altro deposito nella vicina Villa Literno, sono stati trovati infatti ulteriori 7 mila litri di alcol di contrabbando, già parzialmente confezionati per la vendita al dettaglio. "Parliamo di un giro d'affari molto elevato, in termini di mancato pagamento di accise, di Iva, e di introiti", ha aggiunto ancora a Fanpage.it il tenente colonnello Vernillo.

Cinque, complessivamente, le persone coinvolte: tutte denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per sottrazione all’accertamento e al pagamento dell’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche. Sequestrati infine oltre 22mila litri di alcol etilico di contrabbando (7mila dei quali già parzialmente confezionati per la vendita al dettaglio), un autotreno con targa polacca, tre furgoni, due autovetture e 18 cellulari nel corso dell'operazione.