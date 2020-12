I militari lo hanno intercettato all'esterno della sua abitazione, mentre si stava allontanando in macchina nonostante fosse sottoposto all'obbligo di dimora e avesse la patente sospesa. Lo hanno controllato e, dopo l'accertamento sulle generalità, sono passati alla perquisizione domiciliare: è stato lì che hanno trovato diverse centinaia di euro e circa 20 grammi di cocaina, alcune delle dosi erano nascoste tra i farmaci. In manette Antonio Sabbatino, 64 anni, secondo gli investigatori vicino al clan Panico-Ricciardi, attivo tra Sant'Anastasia e Somma Vesuviana, in provincia di Napoli.

L'uomo, in passato legato alla Nco di Raffaele Cutolo e poi transitato tra le fila della Nuova Famiglia, è stato bloccato a pochi passi dalla sua abitazione di Ottaviano dai carabinieri della stazione locale insieme a quelli delle Squadre Intervento Operativo di Napoli. Durante la perquisizione in casa i carabinieri hanno scoperto, nella cucina, tutto l'occorrente per la divisione in dosi degli stupefacenti: un bilancino di precisione, materiale per il taglio e il confezionamento e anche un frullatore con ancora tracce di cocaina all'interno, evidentemente utilizzato per mescolare lo stupefacente con le altre sostanze. La scorta era nascosta dietro uno specchio: circa 20 grammi, già divisi per la vendita. Alcune delle dosi erano tra i farmaci: erano state infilate in una confezione di aspirine. Rinvenuti e sequestrati anche circa 700 euro, in quanto ritenuti provento della vendita di droga.

Il 65enne era stato arrestato dai carabinieri anche due anni fa, nell'agosto 2018, sempre per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Nella circostanza i militari, perquisendo il suo appartamento, avevano trovato 220 euro in contanti e 16 involucri di cellophane contenenti cocaina che erano stati nascosti in un barattolo di medicine e in una boccia di vetro sotterrati nei vasi per fiori sul balcone.