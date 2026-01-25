Clochard ferito al fianco con una coltellata in centro a Napoli: portato in ospedale

La violenza sarebbe avvenuta questa notte in piazza Carità: l’uomo, 36 anni, è stato medicato all’ospedale Pellegrini. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Notte di violenza, quella appena trascorsa, nel cuore di Napoli: non soltanto un giovane di 22 anni è stato ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli, ma un clochard è stato accoltellato poco distante, in piazza Carità. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo, un 36enne originario del Perù, si trovava nella piazza in cui sorge il monumento in memoria del carabinieri Salvo D'Acquisto quando sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto, che gli ha sferrato una coltellata al fianco, probabilmente durante un tentativo di rapina.

Il 36enne si è recato al Pronto Soccorso del vicino ospedale Pellegrini, dove gli è stata riscontrata una ferita da arma da taglio giudicata guaribile in 7 giorni. Nel nosocomio nel cuore della città sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che hanno ascoltato la testimonianza del 36enne e hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile dell'aggressione.

Un 22enne ferito a colpi di pistola ai Quartieri Spagnoli

Come detto, questa notte si è verificato un altro fatto di sangue in pieno centro a Napoli. In via Santa Maria Ognibene, nel dedalo di vicoli dei Quartieri Spagnoli, un giovane di 22 anni è stato colpito da un proiettile al gluteo: l'ogiva è stata estratta in ospedale. Anche in questo caso, sulla vicenda indagano i militari dell'Arma della compagnia Napoli Centro che, sul luogo della violenza, hanno rinvenuto 10 bossoli.