Clementino si infortuna durante il concerto: il rapper finisce in ospedale nel Casertano Durante il concerto di ieri sera a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta, il ginocchio del rapper ha ceduto: Clementino è stato costretto ad andare in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Una serata da ricordare, o forse da dimenticare, quella di ieri per Clementino e per tutti i suoi fan, che sono accorsi ad assistere al concerto del rapper partenopeo a Piedimonte Matese, nella provincia di Caserta: sì perché per Clemente Maccaro – nome vero del cantante – l'esibizione è finita in ospedale a causa di un infortunio sul palco.

Cos'è successo a Clementino durante il concerto a Piedimonte Matese

È stato proprio il rapper 40enne, attraverso le storie pubblicate nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, a pubblicare prima una foto che lo ritrae circondato da medici e infermieri, oltre a un resoconto di quanto è accaduto. Clementino ha scritto:

Una notizia bella e una brutta. La bella è che abbiamo spaccato tutto nello stadio di Piedimonte Matese, grazie ragazzi, serata fantastica. La brutta è che il mio ginocchio ieri mi ha abbandonato, ha fatto un leggero "crack", sto andando a fare gli accertamenti, vi farò sapere. Intanto ringrazio lo staff medico della Matesina, grazie dottori e infermieri

Sempre attraverso le storie di Instagram, Clementino ha anche condiviso tanti commenti dei fan, che gli augurano una pronta guarigione e sperano che il rapper possa tornare presto sul palco per altri concerti.