Clemente Mastella ha un tumore: “Devo decidere se operarmi, la mia paura è morire da solo”

Il sindaco di Benevento Mastella ieri ha parlato della sua malattia. Oggi rivela che ha un cancro: “Devo decidere se operarmi o insistere con la terapia”

Clemente Mastella / La Presse

«Ho un tumore, la mia paura è morire da solo. Devo decidere se operarmi». A parlare è il sindaco di Benevento Clemente Mastella, dopo l'annuncio della sua malattia. Nella basilica della città, durante la festa della Madonna delle Grazie patrona del Sannio, ha detto ai fedeli: «Pregate per me». Intervistato dal Corriere della Sera Mastella, che nei giorni scorsi ha festeggiato i suoi cinquant'anni di politica, ha spiegato di avere il tumore da un po' di tempo, ma che gli è stato diagnosticato solo di recente.

"Dovrò scegliere se operararmi o insistere con la terapia medica"

«Quando ho saputo di avere un tumore mi è mancato il fiato» ha detto il sannita, ex esponente di rilievo della Democrazia Cristiana, da mezzo secolo in politica, sia in Campania che al governo. La volontà di aprirsi, ha spiegato, è partita dalle parole espresse dall'arcivescovo Michele Autuoro, da poco insediatosi, rivolte ai malati: «Anch'io sono malato e spero di farcela». Quello vissuto dal sindaco nella basilica di Benevento, spiega, è stato un momento di grande commozione. Dopo il suo discorso in tanti si sono avvicinati per stringergli la mano e per rivolgergli delle parole di conforto, in segno di solidarietà. Ora ad attendere Mastella è una decisione importante: «Dovrò scegliere se operarmi o insistere con la terapia medica».

Clemente Mastella annuncia la sua malattia

Clemente Mastella questa mattina durante le celebrazioni della patrona sannita

Nel giorno dedicato alle celebrazioni per la patrona del Sannio, il primo cittadino beneventano settantanovenne ha rivelato le sue attuali condizioni di salute, rivolgendosi al nuovo arcivescovo di Benevento, monsignor Michele Autuoro. «Lei si è rivolto a quelli che sono malati – ha detto Mastella -. Anche io lo sono. Spero di farcela, grazie a tutti, pregate per me».

Oltre all'applauso e alla solidarietà dei fedeli presenti in quel momento nella basilica, Mastella ha ricevuto centinaia messaggi di vicinanza e stima da parte della politica. Tra questi il messaggio del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani, del vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi e del presidente della Dc e deputato di Fratelli d’Italia, Gianfranco Rotondi.