Claudio Baglioni in concerto 3 giorni al Pala Sele: sarà l'ultima volta in un palazzetto in Campania Claudio Baglioni in concerto per tre giorni (13-15 febbraio 2024), la settimana di San Valentino, ad Eboli. Sarà l'ultimo live in un palazzetto della musica in Campania.

A cura di Pierluigi Frattasi

Claudio Baglioni in concerto al Pala Sele di Eboli per tre giorni, dal 13 al 15 febbraio 2024, in tournée con aTUTTOCUORE. Un grande regalo per chi volesse festeggiare San Valentino sulle note dei grandi successi del cantautore romano. Un evento unico imperdibile per i suoi fan, considerato che sarà l'ultimo concerto live in un palazzetto della musica in Campania per Baglioni, che ha annunciato l’inizio del countdown dell’addio alle scene.

Baglioni ha annunciato l'addio alle scene

"Chiamo il mio giro d’onore. Chiamo mille giorni", con queste parole Baglioni, il 20 gennaio scorso, a Milano, ha annunciato la sua decisione di terminare la sua straordinaria carriera musicale tra 1000 giorni, entro la fine del 2026.

"Vorrei cantare e suonare ancora per 1000 giorni – ha spiegato ai suoi fan – e concedermi quello che fanno a volte proprio gli sportivi, quel giro in cui rallenti un po’ e finalmente passi tra le persone a goderti l’ultimo applauso, il fatto che insieme a tante di quelle persone hai costruito questo cammino. Mi ricordo una cosa che diceva mio padre, che dal ring si scende sempre quando si è vincenti, quando non si diventa dei pugili suonati, io vorrei restare più che un suonato un suonatore, sempre, il più possibile".

E, ancora:

"In questo gran finale ci saranno una serie di progetti – ha detto Baglioni – tutti ultimi giri, ognuno dei quali non verrà ripetuto. Di primati ne ho conseguiti tanti. Molte cose le ho fatte per primo, ed è primo per vendite, nella storia del mercato italiano, un mio album: “La vita è adesso”. E ho pensato appunto che la vita è adesso. "aTUTTOCUORE" è lo spettacolo migliore che sono riuscito a portare in tutti questi anni nelle arene, all’aperto e al chiuso".

Quest'anno festeggia 60 anni di carriera

"aTUTTOCUORE" sarà il congedo definitivo dalle grandi arene indoor, il primo importante passo dell’addio alle scene. Il 2024, inoltre, è un anno particolarmente significativo per Claudio Baglioni, che festeggerà i 60 anni di carriera. È il 1964, quando Claudio Baglioni, allora 13enne, sale per la prima volta su un palco: partecipa a un concorso di voci nuove a Centocelle, dove vive a Roma, e canta il brano di Paul Anka “Ogni volta”. La festa dei 60anni, Baglioni l'ha commentata così:

"Ho tagliato il traguardo di questi 60 anni, di questa gara, di questa impresa, e ho deciso di chiudere questa bellissima storia umana e musicale, piena di soddisfazioni. Devo tanto al destino, alla sorte, a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questi anni e mi piacerebbe godermi senza affanni e con un ritmo più rilassato 1000 giorni di me con voi".

Queste le prossima date di "aTUTTOCUORE" prodotte e organizzate da Friends & Partners:

25/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

26/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

27/01/2024 – InAlpi Arena di TORINO

29/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

30/01/2024 – Arena Spettacoli Fiera di PADOVA

02/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

03/02/2024 – Unipol Arena di BOLOGNA

05/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

06/02/2024 – Mediolanum Forum di MILANO

08/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

09/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

10/02/2024 – Nelson Mandela Forum di FIRENZE

13/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

14/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

15/02/2024 – Pala Sele di EBOLI

17/02/2024 – Modigliani Forum di LIVORNO

22/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

23/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

24/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

25/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA

26/02/2024 – Palazzo dello Sport di ROMA