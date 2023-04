Circumvesuviana, raddoppiato il numero dei macchinisti in malattia nella settimana di Pasqua

Nelle prime due settimane di questo mese di aprile, coincise anche con le festività pasquali, il numero dei macchinisti della Circumvesuviana in malattia è raddoppiato: sei nei primi tre mesi del 2023 i macchinisti in malattia sono stati 5 al giorno, nelle prime due settimane di aprile il numero è salito a 10 al giorno.

A sottolineare questo dato anomalo è stata proprio l'Eav, la società del trasporto pubblico che gestisce la Circumvesuviana. Ecco cosa scrive la società partecipata della Regione Campania:

Nei primi 15 giorni di Aprile l'assenteismo per malattia è raddoppiato tra i macchinisti della vesuviana : siamo passati dal 5 al 10 %. Un aumento del 100 per cento. Se nei primi tre mesi del 2023 abbiamo avuto 5 malati al giorno nei primi 15 gg di aprile abbiamo avuto 10 malati giorno. Questo accade solo tra i macchinisti della vesuviana. Non tra gli operai o altre categorie di lavoratori e non sulle flegree. Un morbo strano ed improvviso . Non tra tutti i macchinisti in verità ma solo tra i macchinisti vicini ad una certa organizzazione sindacale.