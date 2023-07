Trasporto pubblico a Napoli

Circumvesuviana Napoli-Sorrento, disagi a Barra e Ponticelli per nuovo orario. Eav: “Treni puntuali” Corse aumentate da 185 a 224 rispetto al 2022, ma disagi per i viaggiatori di Barra, Ponticelli e Torre del Greco. De Gregorio: “Nessun taglio, treni puntuali al 100% col nuovo sistema”

A cura di Pierluigi Frattasi

È partito il nuovo orario estivo sperimentale della Circumvesuviana che collega Napoli a Sorrento. La riprogrammazione dell'offerta delle corse di Eav è stata inaugurata ieri, lunedì 3 luglio 2023, e ha l'obiettivo di ridurre i tempi di percorrenza. Rispetto all'anno scorso le corse aumentano da 185 a 224.

Ma il nuovo piano comporta anche qualche disagio, in particolare per i viaggiatori di Barra, Ponticelli e Torre del Greco che devono andare verso Sorrento, per i quali c'è un allungamento dei tempi di 10-20 minuti, perché adesso devono cambiare a Torre Annunziata. Diversi viaggiatori hanno protestato. Ma nel complesso, commenta l'Eav, il nuovo sistema è più efficiente del precedente.

De Gregorio: "Servizio più efficiente"

Il presidente Eav, Umberto De Gregorio, in un video su Facebook, afferma:

“Non è stato tagliato nulla. È semplicemente cambiato il modello di esercizio. Cioè, abbiamo eliminato una serie di incroci, e ieri, ma anche stamattina, in alcune fasce orarie, abbiamo raggiunto un indice di puntualità del 100% sulla Napoli-Sorrento, con grande gradimento di turisti e pendolari".

Poi spiega:

"Il nuovo modello cerca di migliorare la regolarità dell'esercizio, cioè la puntualità. Dai primi dati i risultati sono assolutamente positivi. L'Eav si promuove con dati scientifici e non con le balle raccontate da uno o da un altro personaggetto in cerca di autore. I dati sono oggettivi".

E conclude:

"Noi stiamo cercando di dare una mano a tutti i pendolari. Il 90% degli utenti della Circumvesuviana ha un beneficio da questi nuovi orari. Chi subisce un problema è chi deve andare da Barra, Ponticelli, Torre del Greco, verso Sorrento. In questo caso c'è indubbiamente un disagio, perché deve cambiare treno a Torre Annunziata. Quindi, il suo viaggio complessivamente può durare anche 10-20 minuti in più, ma per il 90% degli utenti questo nuovo modello consente un viaggio che dura di meno, treni più puntuali, più sicurezza. Credo che stiamo facendo un buon lavoro".

L'offerta estiva per Sorrento

L'Eav ha anche confermato che a partire da lunedì 3 luglio sulla linea Napoli Sorrento parte la sperimentazione concordata in Prefettura con tutti i sindaci della tratta. Il nuovo modello di esercizio prevede un treno da Napoli per Sorrento ogni 36 minuti con prima fermata a Torre Annunziata ed un treno tra Napoli e Torre Annunziata, considerando tutte le tratte, mediamente ogni 18 minuti circa. Non vi è nessun taglio di fermate o corse, anzi rispetto alla precedente estate abbiamo un incremento di corse previste da 185 a 224.

Il nuovo modello di esercizio si rende necessario per migliorare il servizio ferroviario, oggi caratterizzato da indici di puntualità e regolarità molto critici in maniera più evidente sulle tratte a singolo binario per effetto dei cosiddetti “incroci”, in particolare sulla direttrice Napoli-Sorrento. Il dispositivo nasce col proposito di alleviare l’impatto sui lavori già in corso o programmati su più punti della linea, in modo da “alleggerire” l’infrastruttura, limitare i rallentamenti e portare a termine l’ammodernamento della linea senza interrompere la circolazione. Meno incroci garantiranno più affidabilità in termini di regolarità e puntualità.

Torre Annunziata hub di interscambio

La stazione di Torre Annunziata diventa a questo punto un vero Hub di interscambio tra le linee di Sorrento, Poggiomarino e Torre Annunziata. Il programma estivo prevede l’allungamento di 1 ora dell’orario di esercizio sulla Napoli-Sorrento che passerà dall’attuale 6/23 a quello 5:30/23:30, con il primo treno in partenza da Sorrento alle 5:30 e l’ultimo

alle 22:03. Il primo treno da Napoli per Sorrento sarà alle ore 5:40 mentre l’ultimo da Napoli sarà alle ore 22:11.

Il dispositivo sarà effettuato in via sperimentale nei mesi di Luglio ed Agosto ed in caso di esito positivo e previo nuovo accordo con le organizzazioni sindacali, potrebbe proseguire anche nel periodo invernale sulla base dello stesso modello con l’incremento dell’offerta giornaliera.

In pratica, ad esempio, chi da San Giorgio a Cremano o Torre del Greco deve andare a Sorrento, dovrà cambiare treno a Torre Annunziata; mentre per chi viene dalla linea di Sarno sarà più conveniente arrivare a Napoli e prendere il direttissimo per Sorrento. A fronte di questo piccolo sacrificio, avremo complessivamente più treni e maggiore puntualità, in quanto vengono eliminati una serie di incroci che determinano spesso problemi alla regolarità della circolazione.

"Risparmiati 15 minuti"

I treni sulla linea Napoli-Sorrento, secondo Eav, avranno una percorrenza ridotta di circa 15 minuti rispetto ad oggi. (Il dispositivo permetterà infatti di passare dagli effettivi 90 minuti medi di percorrenza registrati nelle ultime settimane a 72 minuti. La stessa frequenza riguarderà anche le linee per Sarno e Poggiomarino, per rendere omogeneo il sistema complessivo). In sostanza l’obiettivo è di eliminare il ritardo strutturale e di rendere l’orario reale coincidente con quello teorico. Nella rimodulazione estiva l’offerta complessiva su tutte le linee vesuviane, fino al 3 settembre, prevedrà pertanto 224 treni al giorno (contro i 185 dell’estate scorsa).