napoli
Circumvesuviana ferma tra Torre Annunziata e Vico Equense: ci sono problemi tecnici

Ferma la Circumvesuviana Napoli-Sorrento sulla tratta da Torre Annunziata a Vico Equense. Stamattina ritardi di 40 minuti. Assoutenti Campania: “Pendolari stremati dai disservizi”
A cura di Pierluigi Frattasi
Ferma la Circumvesuviana Napoli-Sorrento sulla tratta tra Torre Annunziata e Vico Equense. L'interruzione del servizio, a partire dalle 19,30, è stata causata da problemi tecnici. A segnalarlo è l'Eav (Ente Autonomo Volturno), la società partecipata della mobilità della Regione Campania, guidata dal presidente Umberto De Gregorio, che in una nota fa sapere come "causa problemi tecnici, la circolazione ferroviaria sulla tratta Torre Annunziata-Vico Equense è interrotta". I treni in partenza da Napoli limiteranno la corsa a Torre Annunziata mentre i treni in partenza da Sorrento limiteranno la corsa a Vico Equense.

Assoutenti Campania: "Stamattina ritardi di 40 minuti"

Stamattina, invece, si erano registrati forti disagi per i pendolari sulla Circumvesuviana da Poggiomarino alla stazione di Porta Nolana, che si trova vicino a piazza Garibaldi. A denunciarlo Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania: "Il treno delle 8,10 proveniente da Poggiomarino ha accumulato 42 minuti di ritardo, arrivando a Porta Nolana alle ore 8,54. I pendolari sono stanchi di continui ritardi e disservizi. Arrivare tardi in ufficio, a causa dei ritardi dei mezzi di trasporto non è un valido motivo di giustificazione. Questo crea grossi problemi alle migliaia di persone che utilizzano la Circumvesuviana ogni giorno per andare a lavoro. Chiediamo un intervento immediato per migliorare il servizio di trasporto pubblico offerto dall'Eav. Segnaliamo inoltre che al numero verde Eav 800.211.388 attivo 7 giorni su 7 dalle 6,15 alle 21,30 non risponde mai nessuno. Chiediamo maggiore rispetto per l'utenza. L'assessore regionale ai Trasporti intervenga".

Attualità
Trasporti
napoli
