Circumvesuviana, ancora stop ai treni per guasti e lavori tra Vesuviano e Sorrento

Doppio stop per la Circumvesuviana, doppio disagio per gli utenti. L'Eav, Ente Autonomo Volturno, l'azienda regionale che gestisce il vettore che collega Napoli col suo hinterland Vesuviano e l'entroterra occidentale, informa che, «a causa di problemi tecnici sopraggiunti ieri sera, la circolazione ferroviaria resta interrotta tra San Giuseppe Vesuviano e Terzigno». I treni provenienti da Napoli si fermano a San Giuseppe, mentre quelli in partenza da Sarno si fermano a Terzigno. Sulla tratta interessata è operativo un servizio sostitutivo con autobus.

Ma non si fermano qui i disagi: anche per i prossimi giorni, dal 15 al 22 settembre sono previsti interventi urgenti di manutenzione sulla linea Napoli-Sorrento. La sospensione, necessaria per lavori di posa cavi in fibra ottica finalizzati all’attivazione del nuovo sistema di controllo centralizzato del traffico (Ctc), scatterà ogni notte dalle ore 2 alle 5.45 tra Torre Annunziata e Sorrento.

Nel dettaglio, saranno soppresse le seguenti corse:

ore 21.17 da Napoli a Sorrento (da Torre Annunziata soppressa);

ore 21.26 da Sorrento a Napoli (limitata a Torre Annunziata);

ore 21.53 da Napoli a Sorrento (da Torre Annunziata soppressa);

ore 22.02 da Sorrento a Napoli (limitata a Torre Annunziata);

ore 22.11 da Napoli a Sorrento (da Torre Annunziata soppressa);

ore 5.30 da Sorrento a Napoli (dal 16 al 23 settembre partirà da Torre Annunziata).

Per l’intero periodo sarà attivo un servizio bus sostitutivo, gestito dalla ditta Romano, tra Torre Annunziata e Sorrento. Gli orari e i punti di fermata dei pullman – si legge in una nota – sono consultabili sul sito ufficiale dell'Eav (www.eavsrl.it).

I pendolari protestano ovviamente. I Comitati Pendolari Vesuviani, Legambiente e Federconsumatori attaccano la gestione del presidente di Eav Umberto De Gregorio, legatissimo al governatore uscente Vincenzo De Luca. «Con un ordine di servizio che prevede per lavori di manutenzione straordinaria, l'interruzione del servizio sulla tratta Torre Annunziata – Sorrento dal 15 al 22 settembre dalle ore 22 alle 5.45, Eav smentisce se stessa, si rimangia quanto affermato con dichiarazioni rilasciate a stampa e TV. I lavori di ammodernamento della linea di Sorrento si faranno di notte. Sono gli stessi lavori fatti sospendendo il servizio sulla Baiano per mesi e sulle linee di Poggiomarino e Sarno per diversi fine settimana. Quando i pendolari manifestarono per scongiurare la chiusura della Baiano e eseguire i lavori di notte, fu risposto che non era possibile, che la sicurezza non la decidevano i pendolari ma Eav. Ed adesso? Adesso crollano le maschere, si svela il bluff».