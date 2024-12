video suggerito

Cinquecento pizze gratis per la gente del Rione Sanità Decennale dall'apertura della pizzeria di Carla e Salvatore Oliva al rione Sanità: pizza gratis per tutti.

A cura di Redazione Napoli

Mercoledì 4 dicembre, la pizzeria Oliva di Carla e Salvatore celebra il suo decimo anniversario nel rione Sanità, proprio di fronte alla storica basilica di Santa Maria della Sanità, nota ai più come la chiesa di San Vincenzo «'o Munacone». Per celebrare degnamente l'anniversario, dalle ore 11 alle 13, 500 pizze gratuite ai residenti. Ovviamente avrà un posto d'onore la pizza fritta "Donna Sophia", un omaggio a Sophia Loren, iconica interprete di uno degli episodi del celebre film di Vittorio De Sica, "L'oro di Napoli" (1954) ispirato ai racconti di Giuseppe Marotta, in questo caso il "fattariello" dell'anello di smeraldi.

La celebrazione dell'attività commerciale vedrà la collaborazione con l'istituto" Isabella d'Este". E al lavoro ci saranno anche Ciro e Armando, figli dei titolari che perpetuano l'arte di famiglia. Si tratta di una storia familiare nata tra i vicoli del rione di Totò. L'obiettivo – spiegano i titolari sui loro canali social – non è solo quello di celebrare il traguardo professionale ma anche un segnale di gratitudine verso la comunità.