Cinquecento chilometri per rubare in casa di un anziano, arrestati al ritorno a Caserta Tre trentenni sono stati arrestati dalla Polizia Stradale a Caserta Nord: in auto avevano arnesi da scasso e 3mila euro di refurtiva proveniente dal Lazio.

A cura di Nico Falco

Si sarebbero infilati in un'automobile e sarebbero partiti alla volta di Rieti, dove avrebbero svaligiato la casa di un anziano per poi riprendere la macchina e, di corsa, fare ritorno a Caserta: 500 chilometri tra andata e ritorno, per un bottino di circa tremila euro tra contanti e preziosi. Finito, però, nelle mani delle forze dell'ordine: il gruppetto è stato infatti bloccato dalla Polizia Stradale, che ha fermato il veicolo e ha trovato la refurtiva. Le manette sono scattate per tre trentenni di origini georgiane, ritenuti responsabili di furto in abitazione.

I tre sono stati intercettati da una pattuglia della Stradale di Caserta Nord, impegnata nei servizi di controllo in autostrada; gli agenti hanno notato l'auto che procedeva ad alta velocità e l'hanno raggiunta per accertamenti. Gli occupanti sono stati perquisiti e sono stati trovati in possesso di denaro contante e di oggetti preziosi, per un totale di circa tremila euro; nell'abitacolo, inoltre, sono stati rinvenuti arnesi da scasso, tra cui le cosiddette "chiavi bulgare", specifiche per forzare le serrature. Dal ritrovamento sono partite ulteriori verifiche ed è stato quindi appurato che la refurtiva era quella del furto ad un pensionato della provincia di Rieti, la cui casa era stata svaligiata poche ore prima mentre l'uomo era assente.

Dal controllo sui precedenti dei tre è emerso, infine, che tutti sono gravati da pregiudizi di polizia per reati specifici; dopo le formalità di rito sono stati accompagnati nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto.