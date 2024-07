Cinque rapine in 9 giorni nel centro di Napoli: aggrediva i passanti armato di coltello e forbici

video suggerito

Cinque rapine in soli nove giorni nel centro storico di Napoli. Armato di coltello o forbici, aggrediva i passanti, soprattutto giovani, tra piazza Matteotti e via Toledo. I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito oggi, domenica 28 luglio, un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip di Napoli su richiesta della procura del capoluogo campano nei confronti di un 35enne napoletano. Stando a quanto si apprende, l'uomo era sottoposto a sorveglianza speciale e, quindi, era confinato nella sua abitazione.

Le indagini sono scattate in seguito alle denunce presentate dalle vittime. Le rapine contestate sono avvenute rispettivamente giovedì 11 luglio, lunedì 15 luglio e venerdì 19 luglio tra piazza Matteotti e via Toledo. Le cinque persone hanno raccontato tutte di essere state aggredite mentre passeggiavano da un uomo armato di coltello o con forbici. Il modo e le tempistiche con cui sono state messe a segno le rapine hanno fatto subito pensare a un unico malvivente. Per questo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli centro, coordinati dai pm della procura di Napoli, hanno immediatamente analizzato le numerose immagini dei sistemi di videosorveglianza installati in zona.

Gli accertamenti sulle telecamere pubbliche e private hanno permesso effettivamente di raccogliere indizi schiaccianti nei confronti del 35enne. Dalle indagini, tra l'altro, è emerso che l'uomo si trovava attualmente sottoposto alla sorveglianza speciale. Il 35enne usciva dal suo appartamento in orario non consentito e commetteva le rapine. Poi rientrava nella sua abitazione. Dovrà rispondere dell'accusa di rapina aggravata.