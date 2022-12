Cinghiali in strada a Benevento: traffico paralizzato tra via Napoli e Rione Libertà Traffico in tilt a Benevento dopo che un gruppo di cinghiali ha invaso via Napoli, all’imbocco con Rione Libertà. Il branco è poi fuggito senza incidenti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un gruppo di cinghiali ha "invaso" le strade del centro di Benevento nella serata di oggi: il branco è sbucato su via Napoli, all'inizio del Rione Libertà, piazzandosi nel bel mezzo della carreggiata. Traffico rapidamente in tilt, con gli automobilisti indecisi sul da farsi anche per evitare di incappare nell'eventuale reazione spaventata ed incontrollata dei cinghiali: precauzione tutto sommato inutile, dal momento che i cinghiali stessi non hanno mostrato segni di aggressività ed anzi, dopo aver notato il trambusto attorno a loro hanno preferito riprendere la strada dei boschi, dai quali si erano allontanati in cerca di cibo. La polizia municipale, intervenuta sul posto, ha poi ripristinato la circolazione una volta che i cinghiali avevano lasciato la zona.

Sembra crescere, insomma, il numero di cinghiali sanniti: un dato che cresce di pari passo con quello italiano (si calcola che esistano quasi 2,5 milioni di cinghiali selvatici in tutto il paese, molti dei quali nel centro-sud). Lo testimonia anche l'incidente di sabato scorso, quando un treno lungo la Roma-Lecce ha investito all'altezza di Ponte, vicino Benevento, tre cinghiali che in quel momento attraversavano i binari. Anche in quell'occasione, traffico bloccato (quello ferroviario) per permettere ai volontari della Guardia Ambientali ma anche alla polizia municipale di Ponte ed ai medici veterinari dell'Azienda Sanitaria Locale di Benevento per intervenire: e lo "sconfinamento" di oggi in città lascia temere che nei prossimi giorni, con l'aumento di produzione di rifiuti dovuta all'arrivo del Natale (che attraggono i cinghiali incoraggiandone le escursioni notturne), possano verificarsi nuovi incontri "ravvicinati" con l'uomo.