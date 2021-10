Ciclista aggredito da un branco di cani a Monteforte Irpino: ricoverato in ospedale Un ciclista di 62 anni è ricoverato in ospedale ad Avellino dopo essere stato aggredito da un branco di cani: i carabinieri indagano per ricostruire la dinamica del fatto. Provvidenziale l’intervento di un passante che ha evitato il peggio: l’uomo è stato operato ed ha ferite su tutto il corpo, tra cui una lacerazione al polpaccio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ciclista di 62 anni è stato aggredito da un branco di cani a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino. L'uomo è ricoverato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato sottoposto anche ad un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'episodio è stato commentato anche da Costantino Giordano, il sindaco di Monteforte Irpino appena rieletto alle recenti elezioni comunali.

L'uomo ha riportato ferite su tutto il corpo, ma ad evitare il peggio è stato il provvidenziale intervento di un passante. "Stigmatizziamo con fermezza l'episodio", ha commentato il sindaco Giordano, "la locale stazione dei Carabinieri sta procedendo con le indagini, al fine di ricostruire l'accaduto e accertare le eventuali responsabilità, soprattutto in relazione alla provenienza dei cani". L'episodio è accaduto nella zona di Valle del Conte, lontana dal centro urbano. Stando alle prime ricostruzioni, non si tratterebbe di cani randagi, ma di cani che invece sarebbero di proprietà di un cittadino del posto.

Da accertare però la dinamica: il ciclista, al momento dell'intervento del passante, era nella boscaglia con i cani che lo stavano aggredendo, ma non è chiaro se sia caduto nel terreno adiacente dove si trovavano i cani oppure che sia stato prima aggredito e poi trascinato nella boscaglia. I carabinieri della locale stazione stanno indagando in tutte le direzioni e sentendo le persone del posto. Il ciclista ha riportato diverse ferite, tra cui la lacerazione del polpaccio, e resta sotto osservazione da parte dei medici dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove si trova ricoverato ma non in pericolo di vita.