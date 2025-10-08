Cibo scaduto e in cattivo stato: sequestrati 40 chili in un negozio nel Casertano

Controlli volti alla salvaguardia della salute dei consumatori quelli operati dalla Polizia di Stato in alcuni esercizi commerciali della provincia di Caserta. In particolare, nelle scorse ore, i poliziotti del commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni, unitamente ai tecnici dell'Asl di Caserta e agli agenti della Polizia Locale, hanno controllati diversi negozi per verificare la sussistenza dei requisiti minimi per la vendita. Nel corso dell'operazione, in un negozio di alimentari di San Felice a Cancello, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato 40 chili di alimenti di vario genere, risultati scaduti, conservati in cattivo stato o privi delle indicazioni di tracciabilità previste dalla legge.

La titolare del negozio è stata denunciata

Durante i controlli, gli agenti della Polizia di Stato hanno individuato la titolare dell'esercizio commerciale, che è stata denunciata alla competente Autorità Giudiziaria per non aver rispettato le norme igienico-sanitarie in materia di vendita e distribuzione di sostanze alimentari destinate al consumo. Inoltre, sono in fase di valutazione, da parte degli enti preposti, eventuali provvedimenti di sospensione o chiusura dell'esercizio commerciale coinvolto.