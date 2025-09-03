Cibo ammuffito e insetti nelle vasche delle giostre: sospesa l’attività di un lido e parco divertimenti a Bagnoli

Immagine di repertorio

Gravi carenze, strutturali e igieniche, nonché numerose irregolarità, hanno portato alla sospensione dell'attività di un'area ricreativa a Bagnoli, quartiere alla periferia Ovest di Napoli. Nella fattispecie, gli agenti dell'Unità Operativa Fuorigrotta della Polizia Municipale, hanno controllato l'attività, sita in via di Pozzuoli e comprendente uno stabilimento balneare e un parco divertimenti con giostre, riscontrando la presenza di una vasca, annessa a un'attrazione ludica, nella quale era presente acqua stagnante con evidente proliferazione di insetti.

La circostanza ha indotto i carabinieri ad approfondire gli accertamenti, anche con la collaborazione del personale dell'Asl, che ha disposto la sospensione dell'attività per gravi carenze documentali e strutturali, tra cui l'assenza di spogliatoi e servizi igienici per il personale; è emersa, inoltre, la mancanza delle prescritte autorizzazioni per la bouvette a servizio delle giostre. Inoltre, all'interno dell'area adibita alla somministrazione di alimenti, è stata riscontrata la presenza di cibo ammuffito e bevande conservate in maniera non idonea, per cui è stata disposta la sospensione dell'attività dello stabilimento balneare. Infine, durante i controlli è stata accertata la costruzione di un manufatto in lamiera, adibito abusivamente ad alloggio per i dipendenti addetti alla vigilanza: la struttura è stata sottoposta a sequestro penale.