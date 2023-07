Cibi non tracciati e scarsa sicurezza sul lavoro, chiuso il bar davanti al Tribunale di Napoli Nord Blitz di Polizia Locale e Asl nel locale di Aversa: sospesa l’attività ed elevate multe per oltre 10mila euro.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz di Polizia Locale di Aversa, diretta dal Comandante Antonio Piricelli, e dell'Asl, nei bar e ristoranti ad Aversa, in provincia di Caserta, nell'ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare e sui luoghi di lavoro. Nei guai ci finisce un bar-ristorante che si trova all'esterno del Tribunale di Napoli Nord. Dagli accertamenti è emerso che l’azienda sarebbe risultata essere sprovvista di tutta la documentazione relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, della formazione dei lavoratori, della mancata nomina responsabile servizio prevenzione e protezione. Sotto il profilo igienico sanitario alcuni alimenti presenti in vetrina e pronti per essere venduti sarebbero risultati essere privi della tracciabilità.

Multe per oltre 10mila euro, attività sospesa

A questo punto, per la mancata documentazione prevista dal decreto legislativo 81/2008 è stata sospesa l’attività e sono state elevate sanzioni per 8.900 euro. Per la mancata tracciabilità degli alimenti sono state elevate sanzioni per 1.500 euro. Sequestrati circa due chilogrammi di cibo non tracciato. I controlli sono partiti dopo il tavolo sulla sicurezza urbana tenutosi presso la Prefettura di Caserta presieduto dal Vice Prefetto Biagio Del Prete, dove è stato chiesto un maggiore sforzo per intensificare i controlli in materia alimentare e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Polizia Locale di Aversa diretta dal Comandante Colonnello Antonio Piricelli, unitamente all'Asl Dipartimento di Prevenzione Unità Operativa Prevenzione sui luoghi di lavoro Asl Caserta Ambito 2, con la dottoressa Leonilde Pezone e la dottoressa Eleonora Di Caprio, TDP Davide Abramo, ed all'Asl Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dottoressa Maria De Luca e dottor Salvatore Lanzano, in continuazione con il lavoro che da molti mesi hanno posto in essere, sono stati impegnati in attività di controllo di alcune attività di somministrazione di alimenti e bevande.