Chiuso tratto sull’Asse Mediano a Giugliano verso Lago Patria per due incidenti stradali Temporanea chiusura di un tratto dell’Asse Mediano per due incidenti a Giugliano in direzione Lago Patria; il traffico deviato sulla Provinciale 1. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un tratto dell'Asse Mediano, nel territorio di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stato temporaneamente chiuso a seguito di due incidenti che si sono verificati oggi, 18 dicembre: la strada è al momento non percorribile dal km 1 al km 0,3, in direzione di Lago Patria. Personale dell'Anas e delle forze dell'ordine sono sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della regolare circolazione nel minor tempo possibile.

Il primo incidente è avvenuto al km 0,3 e ha coinvolto un'automobile e un mezzo d'opera impegnato nelle operazioni di sfalcio del verde; la dinamica resta da accertare, non si registrano feriti. Il secondo incidente è avvenuto invece al km 0,990 e si tratta di un tamponamento tra tre veicoli; nell'impatto due persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dai sanitari. Avviati gli interventi di rimozione dei veicoli coinvolti finalizzati al ripristino della strada. Fino alla riapertura del tratto stradale il traffico veicolare in direzione Lago Patria viene deviato lungo l'attigua Strada Provinciale 1.